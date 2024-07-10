Многие обожают сырники. Соленые и сладкие, со сметаной, медом и джемом. Евгений Клопотенко признался, что было время, когда они у него не выходили. Более того, готовить сырники ненавидел.
«Они прилипали к рукам, расползались по сковороде, горели и занижали мою самооценку», – рассказывал ресторатор о своих бедах на странице в Инстаграм.
Рецепт сырников на завтрак.
Однако эти страдания для Клопотенко уже позади. Теперь он знает, как приготовить сырники так, чтобы они были нежными, вкусными и не подгорали.
Необходимо взять 450-500г творога, добавить 100г сахара, щепотку соли, 10г ванильного сахара и 1 яйцо.
Смешать ингредиенты и добавить 50-80 г муки.
«Советую вам регулировать количество в зависимости от сырости», - отмечал Евгений Клопотенко.
Затем шеф-повар тщательно все перемешал и слепил сырники.
«Чем однороднее масса – тем нежнее будут сырники», – делился Клопотенко еще одним советом.
Рецепт сырников на завтрак.
Рецепт сырников на завтрак.
А самое главное, отмечал Евгений Клопотенко, сырники он не жарил, а запекал.
Уже готовые сырники шеф-повар посыпал апельсиновой цедрой и добавил размороженную клубнику.
В комментариях к рецепту сырников подписчики на страницу Клопотенко признаются, что жарить это блюдо больше не будут.
«Сегодня приготовила. Дети любят сырники, но жареное стараемся не есть, и этот рецепт просто чудо. Во первых, гораздо полезнее, во вторых, не нужно стоять у плиты. Дети заценили, а это самое главное. Спасибо за рецепт!»,
«Попробовал этот рецепт, скажу откровенно жарить сырники больше в жизни не буду, а только готовить по этому рецепту»,
«Женя, спасибо за идею печь сырники, и я сделала! Супер!» .
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