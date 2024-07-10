Из такого простого и знакомого всем продукта как гречка, можно приготовить невероятно ароматное, полезное и вкусное блюдо, например, для семейного ужина.

Об этом рецепте гречки суперфиналистка «Мастер Шеф» Ольга Рябенко так и говорит – «Идеальный ужин».

И ее основным ингредиентом, кроме гречки, является курица.

«Иногда совсем не хочется долго готовить гарнир, и отдельно мясо. Да и время не всегда на это есть.

Предлагаю решение: гречка и курица в одной сковородке», – посоветовала Ольга Рябенко на своей странице в Инстаграм.

И для приготовления такого ужина понадобятся следующие ингредиенты: Куриные ножки – 5 шт, лук – 1-2 шт, морковь – 1 шт, перец сладкий – 1 шт, гречка – 1 стакан, бульон или вода – 3 стакана, сушеная петрушка, чеснок - 1 шт., а также лавровый лист, свежая зелень, соль и перец.

Как вкусно приготовить гречку.

Ход приготовления блюда из гречки на ужин очень простой.

Куриные ножки необходимо сначала посолить, поперчить и обжарить до золотистой корочки со всех сторон. И откладываем их пока в сторону.

Теперь нарезаем лук полукольцами, а морковь кубиком.

«И обжарить на той же сковороде в течение нескольких минут», – рассказала Ольга о ходе приготовления блюда.

Как вкусно приготовить гречку.

Теперь перец нарезаем кубиком и тоже добавляем на сковороду – обжариваем.

Следующий шаг – добавляем к овощам гречку, перемешиваем и обжариваем в течение минуты.

Теперь добавляем бульон или воду, сушеную зелень и куриные ножки. Окунаем в блюдо разрезанный пополам неочищенный чеснок.

Накрываем ужин крышкой и тушим около 15 минут. В конце добавляем в гречку с курицей и овощами, лавровый лист и измельченную свежую зелень.

"Это очень быстро и вкусно", - отметила финалистка "Мастер Шеф".

Напомним, что гречка – это не только очень вкусно, но и невероятно полезно.

Как вкусно приготовить гречку.

Гречка имеет низкий гликемический индекс, потому содействует понижению уровня глюкозы в крови. Ее следует есть, чтобы предупредить заболевание диабетом. Гречка содержит клетчатку и растительный крахмал, которые отлаживают процессы пищеварения.

Гречка, помимо всего прочего, способна разгонять метаболизм и ускорять синтез белков, жиров и углеводов.

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