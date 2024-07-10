Прекрасной заменой крабовому салату может стать закуска с крабовыми палочками, которая готовится тоже очень просто.

С крабовыми палочками можно приготовить много блюд, а не только знаменитый Крабовый салат.

Крабовые палочки добавляют в разные начинки, из них готовят закуску, напоминающую конфеты "Рафаэлло", запекают в кляре.

Крабовые палочки добавляют в горячие бутерброды и лаваши.

А еще можно приготовить закуску, рецептом которой поделилась фудблогер Тати Чуднова.

И это – закуска-салат с крабовыми палочками.

Для приготовления закуски понадобятся крабовые палочки хорошего качества или так называемые "крабовые завиванчики", яйца – 2 шт, плавленый сыр – 2 шт, майонез – 1 ст.л, а также две столовые ложки икры скандинавской рыбы с лососем, два желтка и майонез.

Отвариваем яйца. Сыр и яйца натираем.

Теперь объединяем эти ингредиенты с майонезом и икрой – перемешиваем.

Раскручиваем крабовые палочки. Если они слишком длинные – их можно немного обрезать.

Внутрь выкладываем начинку, закручиваем в рулет. Обмакиваем с обеих сторон в майонез, а затем в натертый желток.

Вот и все, крабовая закуска-салат готова!

Подписчики на страницу фудблогерки идею закуски оценили одобрительно.

«Очень оригинальная идея с палочками»,

«Вкусно!»,

«Вкуснятина!».

Напомним, что для производства крабовых палочек используются только белые виды рыбы (хек, минтай или треска).

В некоторых крабовых палочках также есть мясо краба.

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