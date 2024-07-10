С крабовыми палочками можно приготовить много блюд, а не только знаменитый Крабовый салат.
Крабовые палочки добавляют в разные начинки, из них готовят закуску, напоминающую конфеты "Рафаэлло", запекают в кляре.
Крабовые палочки добавляют в горячие бутерброды и лаваши.
А еще можно приготовить закуску, рецептом которой поделилась фудблогер Тати Чуднова.
И это – закуска-салат с крабовыми палочками.
Для приготовления закуски понадобятся крабовые палочки хорошего качества или так называемые "крабовые завиванчики", яйца – 2 шт, плавленый сыр – 2 шт, майонез – 1 ст.л, а также две столовые ложки икры скандинавской рыбы с лососем, два желтка и майонез.
Отвариваем яйца. Сыр и яйца натираем.
Теперь объединяем эти ингредиенты с майонезом и икрой – перемешиваем.
Раскручиваем крабовые палочки. Если они слишком длинные – их можно немного обрезать.
Внутрь выкладываем начинку, закручиваем в рулет. Обмакиваем с обеих сторон в майонез, а затем в натертый желток.
Вот и все, крабовая закуска-салат готова!
Подписчики на страницу фудблогерки идею закуски оценили одобрительно.
«Очень оригинальная идея с палочками»,
«Вкусно!»,
«Вкуснятина!».
Напомним, что для производства крабовых палочек используются только белые виды рыбы (хек, минтай или треска).
В некоторых крабовых палочках также есть мясо краба.
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