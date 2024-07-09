Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что автра в Украине ожидаются дожди с грозами.

В среду, 10 июля, в Украине прогнозируется дождливая погода с грозами, в частности, на северо-востоке страны. Непогода придет ближе к вечеру. Температура воздуха достигнет 39 °C.

Народный синоптик Наталья Диденко сообщила об этом. По ее словам, в Полтавской, Харьковской и Сумской завтра ожидаются дожди с грозами. Вероятно, осадки выпадут вечером, однако ночью дожди возможны также в западных областях.

"Немного дождей может пройти сегодня поздно вечером вдоль полосы Харьковщина-Полтавщина-Днепропетровщина-Херсонщина", - отметила Диденко.

Однако завтра в большинстве областей сохранится сухая жаркая погода. Температура воздуха на западе и севере будет составлять +30...+34 °C, в центральных, южных и восточных областях — +33...+37 °C, местами до +36...+39 °C.

В Киеве 10 июля ожидается сухая жаркая погода с температурой +30...+33°C. В последующие дни жара усилится, и ее пик ожидается между 14 и 17 июля.

Ранее Politeka также писала о том, что Украина ждет до 40 градусов жары. В Укргидрометцентре рассказали о погоде на следующие несколько дней. Отмечается, что в период с 9 по 12 июля на большей части Украины установится жаркая погода, в частности, местами температура поднимется выше 40 градусов. Незначительное облегчение от жары 9 июля может принести кратковременные дожди и грозы в западных и восточных областях.

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