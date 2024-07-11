Омлет – это один из самых универсальных вариантов быстрого и полезного завтрака, который каждый раз можно готовить по-разному.

Омлеты готовят с добавлением молока и сливок. Многие любят пышные омлеты с мукой, некоторые обожают легкие омлеты без каких-либо добавок.

Омлеты готовят на пару и в духовке, на сковороде и в мультиварке. Невероятно вкусными омлеты получаются с сыром, овощами, шпинатом, беконом, рукколой и другими ингредиентами.

Омлеты готовят даже в формочках для кексов – тогда они получаются пышными и аппетитными.

Еще один вкусный вариант омлета на завтрак предложила фудблогер Yuli foodstories.

«Завтрак за 5 минут!», - отметила Юлия.

Понадобятся такие ингредиенты: яйца, соль, кунжут, кусочки красной рыбы, руккола, помидор.

Рецепт особенного омлета на завтрак.

Первый шаг - на сковороду добавляем соль и зерна кунжута.

"И сразу выложить тонко нарезанные кусочки рыбы", - отметила фудблогер.

Яйца вбиваем в миску, перемешиваем и заливаем поджаренный кунжут и рыбу яичной смесью.

«Накрыть крышкой, жарить на среднем огне», – рассказала кулинар.

Через несколько минут добавляем рукколу, помидор и снимаем с огня.

Рецепт особенного омлета на завтрак.



Подчеркнем, что кунжут содержит много микроэлементов. Среди них – кальций, железо, магний, фосфор, марганец, цинк и селен. Он также богат витаминами: В1 (тиамин), В3 (ниацин), В6, фолиевую кислоту и Е. В составе кунжута природные антиоксиданты, защищающие организм от повреждений свободными радикалами.

Рецепт особенного омлета на завтрак.



Рецепт особенного омлета на завтрак.



Антиоксиданты способствуют снижению воспалений, укреплению иммунной системы и снижению риска развития хронических заболеваний.

Кунжут является отличным источником кальция, магния и фосфора – ключевых микроэлементов, необходимых для укрепления костей и зубов.

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