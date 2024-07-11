Омлеты готовят с добавлением молока и сливок. Многие любят пышные омлеты с мукой, некоторые обожают легкие омлеты без каких-либо добавок.

Омлеты готовят на пару и в духовке, на сковороде и в мультиварке. Невероятно вкусными омлеты получаются с сыром, овощами, шпинатом, беконом, рукколой и другими ингредиентами.

Омлеты готовят даже в формочках для кексов – тогда они получаются пышными и аппетитными.

Еще один вкусный вариант омлета на завтрак предложила фудблогер Yuli foodstories.

«Завтрак за 5 минут!», - отметила Юлия.

Понадобятся такие ингредиенты: яйца, соль, кунжут, кусочки красной рыбы, руккола, помидор.

омлет на завтрак рецепт

Рецепт особенного омлета на завтрак.

Первый шаг - на сковороду добавляем соль и зерна кунжута.

"И сразу выложить тонко нарезанные кусочки рыбы", - отметила фудблогер.

Яйца вбиваем в миску, перемешиваем и заливаем поджаренный кунжут и рыбу яичной смесью.

«Накрыть крышкой, жарить на среднем огне», – рассказала кулинар.

Через несколько минут добавляем рукколу, помидор и снимаем с огня.

омлет на завтрак рецепт

Рецепт особенного омлета на завтрак.

Подчеркнем, что кунжут содержит много микроэлементов. Среди них – кальций, железо, магний, фосфор, марганец, цинк и селен. Он также богат витаминами: В1 (тиамин), В3 (ниацин), В6, фолиевую кислоту и Е. В составе кунжута природные антиоксиданты, защищающие организм от повреждений свободными радикалами.

омлет на завтрак рецепт

Рецепт особенного омлета на завтрак.

омлет на завтрак рецепт

Рецепт особенного омлета на завтрак.

Антиоксиданты способствуют снижению воспалений, укреплению иммунной системы и снижению риска развития хронических заболеваний.

Кунжут является отличным источником кальция, магния и фосфора – ключевых микроэлементов, необходимых для укрепления костей и зубов.

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