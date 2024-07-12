Размер пенсии для части украинцев зависит от их статуса, группы инвалидности и установленных правительством минимумов.

Некоторые категории украинских пенсионеров могут получить возросшие пенсионные выплаты. Речь идет и в том числе о чернобыльцах и ликвидаторах ЧАЭС. Стало известно, кто из украинских пенсионеров может получить более 13 тысяч гривен. Об этом сообщили в ПФУ.

Размер выплат определяется в зависимости от статуса лица как чернобыльца, что означает, участвовало ли оно в ликвидации последствий аварии или проживало на территории зоны отчуждения.

Кроме того, размер выплат влияет и на группу инвалидности, которую имеет пострадавшее лицо. Правительство установило индивидуальные минимальные стандарты для чернобыльцев.

Для ликвидаторов стандартизированные минимальные размеры выплат выглядят следующим образом:

Лица с I группой инвалидности должны получать не менее 13 376,21 гривны.

Лица с II группой инвалидности получают не менее 10700,97 гривны.

Лица с III группой инвалидности имеют право на не менее 8025,73 гривны.

Также, минимальные стандарты для других чернобыльцев установлены следующим образом:

Лица с I группой инвалидности получают не менее 8 187,48 гривны.

Лица с II группой инвалидности получают не менее 6549,98 гривны.

Лица с III группой инвалидности, а также несовершеннолетние лица с инвалидностью получают не менее 5 048,95 гривны.

Важно отметить, что статус чернобыльца получается только после официального подтверждения этого в государственных органах.

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