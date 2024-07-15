Во Львове мобилизованного мужчину уволили от службы, потому что он подал в суд на воинскую часть.

Во Львове мобилизованный солдат заставил воинскую часть освободить его от службы из-за судебного решения. Причиной стало то, что у его жены есть третья группа инвалидности.

Львовский окружной административный суд удовлетворил иск мобилизованного солдата и обязал воинскую часть уволить его со службы. Решение было принято в июле 2024 года, когда суд признал противоправным отказ военных в увольнении солдата по семейным обстоятельствам — инвалидность жены солдата.

В своем решении, опубликованном в судебном реестре , суд отметил, что ответчик (военная часть) неправомерно толковал законодательство об условиях увольнения с военной службы. Закон не конкретизирует, какая группа инвалидности должна быть у жены военного для этой цели.

Рассматривавший дело судья Роман Брилевский подкрепил свое решение аргументами с обеих сторон. Он решил, что отказ воинской части в увольнении солдата со службы является противоправным, и обязал выполнить решение об увольнении.

Ранее Politeka также писала о том, что полицейский помогал военнообязанным бежать через границу. Полицейский вместе с сообщником находили желающих и организовывали их пешее перемещение через государственную границу вне официального пункта пропуска на территории Измаильского района. Услуга стоила от 2 до 6 тысяч долларов США за человека.

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