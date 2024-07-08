В Одеській області затримано поліцейського, який за гроші організовував незаконний перетин кордону для військовозобов'язаних чоловіків.
Про це повідомила прокуратура Одеської області 28 червня.
Згідно з матеріалами слідства, працівник патрульної поліції одного з районних управлінь Одещини створив злочинну схему для нелегального перетину державного кордону України в напрямку Молдови. Він сприяв незаконному виїзду чоловіків призовного віку, які не мали на це законних підстав.
Поліцейський разом зі спільником знаходили бажаючих і організовували їхнє піше переміщення через державний кордон поза межами офіційного пункту пропуску на території Ізмаїльського району. Послуга коштувала від 2 до 6 тисяч доларів США за людину.
Правоохоронця було затримано під час передачі через посередника $2 тисяч у рамках контролю за вчиненням злочину.
Зараз підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Поліцейського відсторонено від обов'язків.
Раніше Politeka також писала про ситуацію, яка сталася у Львові, коли працівники ТЦК силоміць запхали чоловіка в бус. Відомо, що чоловік опирався, а всю цю ситуацію зняли на відео свідки інциденту. В ТЦК ж сказали, що чоловік сам провокував їх на конфлікт.
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