В Одесі поліцейський за гроші допомогав втікати за кордон чоловікам, які є військовозобов'язаними.

В Одеській області затримано поліцейського, який за гроші організовував незаконний перетин кордону для військовозобов'язаних чоловіків.

Про це повідомила прокуратура Одеської області 28 червня.

Згідно з матеріалами слідства, працівник патрульної поліції одного з районних управлінь Одещини створив злочинну схему для нелегального перетину державного кордону України в напрямку Молдови. Він сприяв незаконному виїзду чоловіків призовного віку, які не мали на це законних підстав.

Поліцейський разом зі спільником знаходили бажаючих і організовували їхнє піше переміщення через державний кордон поза межами офіційного пункту пропуску на території Ізмаїльського району. Послуга коштувала від 2 до 6 тисяч доларів США за людину.

Правоохоронця було затримано під час передачі через посередника $2 тисяч у рамках контролю за вчиненням злочину.

Зараз підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Поліцейського відсторонено від обов'язків.

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