Стало известно, в каком городе самый высокий тариф на воду и сколько платят директорам водоканалов.

Среди крупных городов Украины самая доступная вода в Днепре. Семья из трех человек тратит на воду всего 0,85% от средней зарплаты. В Кропивницком этот показатель вдвое выше. Стало известно, в каком городе самый высокий тариф на воду и сколько платят директорам водоканалов.

Украинцы в крупных городах в среднем тратят 1,23% от своей зарплаты на воду. Худшая ситуация наблюдается в Кропивницком и Ивано-Франковске: жители Кропивницкого тратят 1,97% от средней зарплаты, а в Ивано-Франковске - 1,62%. Самая доступная вода в Днепре (0,85% от средней зарплаты) и Луцка (0,92% от средней зарплаты).

Наивысшую зарплату у директоров водоканалов имеет руководитель в Черкассах, его средний доход составляет 159,5 тыс. грн. Этих денег хватает на 5,7 тысячи кубов воды. Следует отметить, что это самая большая зарплата среди всех исследованных водоканалов. При этом по уровню доступности воды Черкассы находятся в середине рейтинга. Наименьшую зарплату у директора водоканала в Ровно – 17 333 грн, что хватает всего на 531,8 кубов воды.

В Украине за последние два месяца в десятках городов были пересмотрены тарифы на водоснабжение. Это связано с повышением зарплат, ростом цен на электроэнергию, реагенты и ремонтные работы, что вынуждает поднимать цены на коммунальные услуги. Особенно критическая ситуация наблюдается в небольших городах, где себестоимость воды значительно выше из-за необходимости доставки воды сравнительно малого количества потребителей.

Источник: OBOZ.UA.

Последние новости в Украине:

Напомним, сколько могут продолжаться ограничения света, в "Укрэнерго" предупредили.

Как сообщала Politeka, что ждет должников за коммунальные услуги.

Также писала Politeka, названы вероятные тарифы на свет, какие суммы обсуждаются.