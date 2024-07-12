НБУ отменил валютные ограничения для населения и волонтеров, новые правила вступают в силу с 11 июля 2024 года.

Национальный банк Украины обновил несколько валютных ограничений для населения и волонтеров. Об этом сообщили подробнее в пресс-службе Национального банка Украины. Согласно сообщению новые правила вступили в силу с 11 июля 2024 года.

Так, Национальный банк Украины внес уточнение по норме на покупку наличной валюты за безналичные средства в гривне, фиксируя ее на уровне 100 тысяч гривен в день, что соответствует действующему лимиту на выдачу наличных.

Это уточнение касается только операций с безналичными денежными средствами. Национальный банк Украины расширил возможность для физических лиц возвращать социальные выплаты, полученные в иностранном государстве.

Одновременно НБУ расширил список товаров оборонного назначения, которые физические лица-волонтеры могут закупать за границей. В этот список включены комплектующие для БПЛА, а также термоодеяла и термогрелки.

Новые позиции прилагаются к уже существующим в списке, охватывающим тепловизоры, рации, бронежилеты, каски, шлемы, военную и тактическую форму, обувь, защитную одежду, оптические приборы для наблюдения, спальные мешки и средства для оказания первой медицинской помощи.

Кроме того, уточнен перечень сделки по счету иностранных компаний. С этой целью Правление Национального банка Украины 09 июля 2024 утвердило постановление №82 "О внесении изменений в Положение о мерах защиты и определения порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте", которое также вступает в силу с 11 июля 2024 года.

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