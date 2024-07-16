Ресторатор, шеф-повар и победитель «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко поделился оригинальным рецептом ароматного и полезного блюда из гречки.

Гречка с мясом, грибами, жареным луком – это невероятно вкусно, но далеко не единственный способ приготовить эту полезную кашу вкусно.

Комментируя этот рецепт гречки в своем Телеграмм-канале «Гастровселенная Клопотенко», победитель «Мастер Шеф» подчеркнул, что «будет несколько иное и не менее вкусное».

Ингредиенты нужны для приготовления гречки следующие: 100 г гречки, 1-2 звездочки бодяна, 1 коробочка кардамона, 1/2 шт. свеклы (среднего размера), 2 зубчика чеснока, 50 г оливок (без косточки), 3 ст. л. подсолнечного масла, соль и перец по вкусу.

Ход приготовления гречки следующий:

Необходимо взять 100 г крупы, положить в кастрюлю и залить 200 мл воды.

"Пропорция крупы и воды должна быть всегда одинаковой 1:2", - рассказал Клопотенко главный секрет.

Теперь добавляем в емкость звездочку бодяна и коробочку кардамона.

Доведем гречку до кипения на сильном огне, затем убавляем его до минимума и варим 10 минут.

Следующий шаг – снимите с кастрюлю с огня и дайте гречке настояться с закрытой крышкой еще 15-20 минут.

«Достаньте специи из кастрюли – они уже отдали все свои ароматы и больше нам не понадобятся», - рассказал Клопотенко о ходе приготовления блюда.

Теперь половинку сырой свеклы следует помыть и почистить. Нарезаем овощ кубиком со стороной 1-1,5 см.

Далее чистим два зубчика чеснока – его следует мелко порубить.

«Добавьте свеклу и чеснок к отварной гречке. Оливки без косточки положите в гречку целиком, если они не очень большие. Приведите по вкусу солью и молотым перцем. Заправьте 3 ст. л. ароматного подсолнечного масла», - рассказал Клопотенко.

Вот и все, вкусная гречка с овощами и восточными специями готова!

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