На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова делится рецептом настоящего бигуса, традиционного зимнего блюда из Гуцульщины. Это питательное блюдо с насыщенным овощно-томатным вкусом, который наверняка понравится даже тем, кто сидит на диете.

Ингредиенты:

Свинина (не очень постная) – 250 г

Масло – 20 г

Лук – 200 г

Морковь – 250 г

Охотничьи колбаски – 130 г

Томатное пюре – 200 г

Свежая капуста – 300 г

Квашеная капуста – 200 г

Картофель – 300 г

Вода – 700 г

Соль – 13 г

Перец – 1/2 ч.л.

Лавровый лист – 3 шт.

Инструкция по приготовлению:

Нарежьте лук кубиками, а морковь соломкой, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова. Разогрейте растительное масло в котелке и обжаривайте лук и морковь на среднем огне в течение 10 минут, пока они не станут мягкими и слегка золотистыми.

Нарежьте свинину на мелкие кусочки и добавьте в котелок к овощам. Увеличьте огонь до максимума и быстро обжаривайте мясо, постоянно помешивая, чтобы оно не пригорело и равномерно подрумянилось.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, нарежьте картофель небольшими кубиками и добавьте в котелок вместе с нарезанными охотничьими колбасками. Влейте 400 г воды и убавьте огонь до среднего. Дайте смеси покипеть 10 минут.

После того как картофель немного проварится, добавьте томатное пюре, соль, перец, лавровый лист и еще 400 г воды. Затем добавьте квашеную капусту и нашинкованную свежую капусту. Тщательно перемешайте.

Продолжайте готовить бигус еще 30 минут на среднем огне, пока жидкость почти полностью не испарится, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.

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