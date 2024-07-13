Бывшая судья проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказала, как правильно готовить вкусную и бюджетную пиццу дома.

На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова делится рецептом самой вкусной пиццы, которую можно приготовить в домашних условиях, используя базовые продукты и обычную духовку.

Ингредиенты (на три пиццы по 350 г):

Мука – 600 г

Дрожжи сухие – 4 г

Вода ледяная – 410 г

Соль – 11 г

Сахар – 10 г

Оливковое масло – 20 г

Томатное пюре – 200-250 г

Сыр моцарелла – 200 г

Листики базилика для подачи

Инструкция по приготовлению:

В емкости смешайте просеянную муку, дрожжи, соль и сахар. Добавьте ледяную воду и вымешивайте массу в течение 10 минут. Затем добавьте оливковое масло и продолжайте вымешивать еще 5 минут до получения гладкого и эластичного теста, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Разделите тесто на три равные части, сформируйте из них шарики и положите в посуду с плоским дном. Накройте посуду и отправьте тесто в холодильник на 4-8 часов для ферментации. За 30 минут до приготовления достаньте тесто из холодильника и дайте ему согреться до комнатной температуры.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, разогрейте духовку на максимальную мощность. Смешайте немного рисовой и пшеничной муки для подпила. Присыпьте лист пергамента смесью рисовой и пшеничной муки.

Выложите кусочек теста на пергамент и аккуратно растяните его руками, избегая нажатия на бортик. Нанесите томатное пюре на тесто. Посыпьте тертым сыром моцарелла.

Поместите пиццу в разогретую духовку и выпекайте 10 минут до золотистой корочки бортика, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.

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