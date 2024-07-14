Говоря об этом рецепте завтрака, Ольга Сумская заверила, что будет очень вкусно.
Итак, для приготовления яичницы на завтрак по рецепту Ольги Сумской понадобятся следующие простые продукты: сосиски – 2 шт, помидоры черри – 50 г, яйца – 3 шт, зелень – по вкусу, молоко – 50 мл, масло и соль по вкусу.
Ставим на плиту сковороду и наливаем растительное масло.
Пока масло разогревается Ольга Сумская советует нарезать кружочками сосиски.
«Обжариваю сосиски с обеих сторон до золотистой корочки», – прокомментировала актриса ход приготовления яичницы на завтрак в эфире программы «Вкус дня».
Помидоры Чери нарезаем пополам и добавляем к сосискам на сковороде.
Затем Ольга Сумская нарезала зелень укропа и также добавила к ингредиентам на сковороде.
Следующий шаг – взбиваем яйца с молоком и солью. Яичную смесь, которую актриса перемешала вилкой, выливаем на сковороду в сосиски, помидоры и зелень.
Теперь накрываем все крышкой и жарим до готовности.
Вот и все, готовую яичницу можно выкладывать на тарелку и смаковать!
Свой завтрак Сумская украсила листьями базилика.
Актриса уточнила, что на приготовление такого утреннего блюда уйдет всего 10 минут.
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