Яичница – это стандартный для многих завтрак, однако актриса, телеведущая и хозяйка Ольга Сумская рассказала, какие еще вкусы можно добавить этому блюду.

Говоря об этом рецепте завтрака, Ольга Сумская заверила, что будет очень вкусно.

Итак, для приготовления яичницы на завтрак по рецепту Ольги Сумской понадобятся следующие простые продукты: сосиски – 2 шт, помидоры черри – 50 г, яйца – 3 шт, зелень – по вкусу, молоко – 50 мл, масло и соль по вкусу.

Ставим на плиту сковороду и наливаем растительное масло.

Пока масло разогревается Ольга Сумская советует нарезать кружочками сосиски.

«Обжариваю сосиски с обеих сторон до золотистой корочки», – прокомментировала актриса ход приготовления яичницы на завтрак в эфире программы «Вкус дня».

Помидоры Чери нарезаем пополам и добавляем к сосискам на сковороде.

Затем Ольга Сумская нарезала зелень укропа и также добавила к ингредиентам на сковороде.

Следующий шаг – взбиваем яйца с молоком и солью. Яичную смесь, которую актриса перемешала вилкой, выливаем на сковороду в сосиски, помидоры и зелень.

Теперь накрываем все крышкой и жарим до готовности.

Вот и все, готовую яичницу можно выкладывать на тарелку и смаковать!

Свой завтрак Сумская украсила листьями базилика.

Актриса уточнила, что на приготовление такого утреннего блюда уйдет всего 10 минут.

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