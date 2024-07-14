Говоря об этом рецепте завтрака, Ольга Сумская заверила, что будет очень вкусно.

Итак, для приготовления яичницы на завтрак по рецепту Ольги Сумской понадобятся следующие простые продукты: сосиски – 2 шт, помидоры черри – 50 г, яйца – 3 шт, зелень – по вкусу, молоко – 50 мл, масло и соль по вкусу.

Ставим на плиту сковороду и наливаем растительное масло.

Пока масло разогревается Ольга Сумская советует нарезать кружочками сосиски.

«Обжариваю сосиски с обеих сторон до золотистой корочки», – прокомментировала актриса ход приготовления яичницы на завтрак в эфире программы «Вкус дня».

яичница на завтрак

Помидоры Чери нарезаем пополам и добавляем к сосискам на сковороде.

Затем Ольга Сумская нарезала зелень укропа и также добавила к ингредиентам на сковороде.

Следующий шаг – взбиваем яйца с молоком и солью. Яичную смесь, которую актриса перемешала вилкой, выливаем на сковороду в сосиски, помидоры и зелень.

Теперь накрываем все крышкой и жарим до готовности.

яичница на завтрак

Вот и все, готовую яичницу можно выкладывать на тарелку и смаковать!

Свой завтрак Сумская украсила листьями базилика.

Актриса уточнила, что на приготовление такого утреннего блюда уйдет всего 10 минут.

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