Этот прогноз разработан с учетом бюджетной декларации, согласно которой минимальную зарплату планируется заморозить на три года.

В Украине предлагается повысить минимальную пенсию в 2025 году на 229 грн, до 2590 грн. Максимальная пенсия вырастет на 2,2 тыс. грн., до 25,9 тыс. грн. Это предложение озвучил председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике.

В Украине, согласно обновленному макропрогнозу Кабмина, средняя зарплата в следующем году превысит 24,3 тыс. грн. С учетом уровня инфляции реальный уровень зарплат вырастет на 8,1%. В 2026 году средняя зарплата составит около 28,2 тыс. грн, а в 2027 году – 32,5 тыс. грн.

Этот прогноз разработан с учетом бюджетной декларации, согласно которой минимальную зарплату планируется заморозить на три года. Однако это решение вызывает споры даже среди представителей властной партии. Председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев предложил внести изменения в бюджетную декларацию.

Если правительство планирует заморозить минимальную зарплату на уровне 8 тыс. грн в три года, то Даниил Гетманцев предложил другой вариант:

в 2025 году поднять минималку до 8780 грн.;

в 2026 году – до 9650 грн;

в 2027 году – до 10420 грн.

Минимальная пенсия также будет расти:

в следующем году на 229 грн. до 2590 грн.;

в 2026 году – до 2846 грн;

в 2027 году – до 3074 грн.

Гетманцев объяснил, что с учетом прогноза по инфляции, если не повышать социальные стандарты, их реальный размер в следующие три года сократится более чем на 30%.

Источник: OBOZ.UA

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