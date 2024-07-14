Украинцам объяснили, что для того чтобы иметь пенсию в размере 15 тыс. гривен, необходимо иметь соответствующую заработную плату во время трудовой деятельности. Большинство людей не могут рассчитывать на такой уровень пенсии при выходе на заслуженный отдых.

По расчетам гражданам с полным страховым стажем (35 лет), которые выходят на пенсию по общим условиям, для получения пенсионной выплаты в 15 тыс. гривен необходимо иметь заработную плату, превышающую среднюю в Украине в 3,16 раза. Согласно последним данным Пенсионного фонда Украины это составляет около 48,778 тыс. гривен.

В случае, если у гражданина 40 лет страхового стажа, для получения пенсии в размере 15 тыс. гривен нужно иметь зарплату, превышающую среднюю в стране в 2,76 раза, что составляет около 42,68 тыс. гривен.

Напомним, что в Украине насчитывается около 2,7 млн ​​продолжающих работать пенсионеров со средним доходом в 6 тыс. гривен. Всего в стране пенсии получают 10,1 млн. граждан. Распределение пенсий выглядит следующим образом:

Наибольшее количество пенсионеров (2,6 млн.) получают до 3 тыс. гривен;

Приблизительно 1,7 млн ​​украинцев получают пенсии от 3 тыс. до 4 тыс. гривен;

1,8 млн. человек имеют пенсии от 4 тыс. до 5 тыс. гривен;

Таким образом большинство украинцев на пенсии получают сумму, не превышающую 5 тыс. гривен. Только 1,2 млн. пенсионеров получают высокие пенсии от 10 тыс. гривен.

Некоторые граждане получают пенсию, сумма которой даже ниже минимальной. Таких украинцев насчитывается 67,5 тыс. человек. Им в среднем выплачивается 1,4 тыс. гривен. Речь идет о гражданах, у которых нет необходимого страхового стажа для права на пенсию по возрасту. В то же время минимальную пенсию в сумме 2,36 тыс. гривен выплачивают 283 тыс. граждан в 2024 году.

Источник : Oboz.ua.

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