На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом приготовления сочных блинов с мясом. Приготовить их не так сложно, главное выбрать хорошее мясо, подметила Литвинова.

Ингредиенты:

Блины - 15 шт. (рецепт блинов можно найти по ссылке)

Свинина - 700 г (можно использовать другое мясо)

Морковь - 1 шт.

Лук репчатый - 300 г

Чеснок - 2 зубчика

Кориандр - 0,5 ч.л.

Смесь перцев - 0,5 ч.л.

Лавровый лист - 2 шт.

Растительное масло - 20 мл

Соль - 1 ч.л.

Сливочное масло - 50 г

Приготовление:

В кипящий бульон добавить целую или разрезанную на крупные куски морковь и лук, соль, перец и лавровый лист, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова. Опустить мясо и варить до готовности. Помните, что мясо следует класть в кипящий бульон, а для варки бульона мясо и кости нужно закладывать в холодную воду.

Одну луковицу тонко нарезать и томить на растительном масле под закрытой крышкой на слабом огне, добавив измельченный чеснок и 2 ст.л. воды.

"Мастер Шеф" Литвинова добавила, готовое мясо, морковь из бульона и спассированный лук пропустить через мясорубку (лук из бульона выбросить). В фарш добавить соль, перец, кориандр и немного бульона. Бульон вливать по 2 ст.л., тщательно перемешивая, пока фарш не станет сочным, но не водянистым.

На каждый блин выложить мясную начинку и завернуть квадратиками. Обжарить блины с мясом на разогретом сливочном масле на небольшом огне по 2-3 минуты с обеих сторон, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.

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