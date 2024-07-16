На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом ленивой ачмы из лаваша, приготовленной на сковороде. Ачма – это традиционный грузинский пирог, известный своей сочностью и насыщенным вкусом.
Ингредиенты:
- Лаваш – 350-400 г
- Творог жирностью 5-9% – 200 г
- Сулугуни или моцарелла – 200 г
- Растопленное сливочное масло – 50 г
Для заливки:
- Яйца – 4 шт.
- Молоко – 200 мл
- Соль – 1/3 ч.л.
Приготовление:
Натереть сулугуни или моцареллу и смешать с творогом до однородной массы, советует "Мастер Шеф" Литвинова. В отдельной миске смешать яйца, молоко и соль.
Обмакнуть каждый лист лаваша в приготовленную заливку, чтобы он пропитался смесью.
В смазанную растопленным сливочным маслом сковороду выложить первый слой пропитанного лаваша.Сверху выложить 1/3 сырной смеси и смазать растопленным сливочным маслом.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, повторить эти слои еще два раза, чтобы получилось три слоя. Накрыть сковороду крышкой и выпекать пирог на самом маленьком огне в течение 20 минут.
После этого положить сверху лист пергамента, снова накрыть крышкой, перевернуть ачму и выпекать с другой стороны, пергаментом вниз, еще 10 минут, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
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