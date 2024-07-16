Бывшая судья проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказала, если ячма не съедается сразу, она прекрасно разогревается на следующий день.

На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом ленивой ачмы из лаваша, приготовленной на сковороде. Ачма – это традиционный грузинский пирог, известный своей сочностью и насыщенным вкусом.

Ингредиенты:

Лаваш – 350-400 г

Творог жирностью 5-9% – 200 г

Сулугуни или моцарелла – 200 г

Растопленное сливочное масло – 50 г

Для заливки:

Яйца – 4 шт.

Молоко – 200 мл

Соль – 1/3 ч.л.

Приготовление:

Натереть сулугуни или моцареллу и смешать с творогом до однородной массы, советует "Мастер Шеф" Литвинова. В отдельной миске смешать яйца, молоко и соль.

Обмакнуть каждый лист лаваша в приготовленную заливку, чтобы он пропитался смесью.

В смазанную растопленным сливочным маслом сковороду выложить первый слой пропитанного лаваша.Сверху выложить 1/3 сырной смеси и смазать растопленным сливочным маслом.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, повторить эти слои еще два раза, чтобы получилось три слоя. Накрыть сковороду крышкой и выпекать пирог на самом маленьком огне в течение 20 минут.

После этого положить сверху лист пергамента, снова накрыть крышкой, перевернуть ачму и выпекать с другой стороны, пергаментом вниз, еще 10 минут, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

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