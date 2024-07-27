В сезон кабачков попробуйте обязательно приготовить такой салат из кабачков – он легок, полезен и прост в приготовлении.

Летний салат из кабачков – это еще одно замечательное блюдо, которое наполнит организм витаминами и полезными веществами. Кабачки, как известно, содержат провитамин, А (каротин), никотиновую кислоту, витамины В1 и В2, РР и, в большом количестве, витамин С.

Кабачки жарят, тушат, отваривают. Из кабачков готовят невероятно вкусные голубцы, супы, закуски, рагу и, конечно, салаты.

Одним из таких рецептов салата с кабачками поделилась фудблогер Татьяна Шеремет.

И для него понадобятся такие ингредиенты: кабачки – 1 большой или два небольших, помидоры – 1 большой, чеснок – 3 зуб, яйца – 2шт, укроп и петрушка, масло, а также соль и перец по вкусу.

Ход приготовления салата с кабачками следующий:

Кабачок следует разрезать на 4 части, затем порезать на кусочки. Жарим на сковороде смазанным маслом.

«Кабачки должны быть хрустящими», - отметила кулинар.

Теперь разбиваем яйца, взбалтываем и добавляем к кабачкам.

Смесь солим, перчим, перемешиваем и готовим до того момента, как будут готовы яйца.

Далее кладем измельченный чеснок, перемешиваем и перекладываем салат в миску.

Пока салат стынет режем помидоры и измельчаем укроп, кладем к кабачкам, добавляем столовую ложку масла.

«При необходимости солим и перчим по вкусу, перемешиваем и смакуем. Приятного аппетита!», - пожелала кулинар каждому, кто приготовит такой летний салат из кабачков.

Многим такой рецепт очень понравился. В комментариях подписницы на страницу кулинара отмечают, что салат выглядит очень аппетитно.

«Легкий и вместе с тем питательный салатик»,

«Выглядит вкусно»,

«Аппетитно!».

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