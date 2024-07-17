В 2025 году украинцам будет сложнее выйти на пенсию из-за ужесточения требований к стажу.

В Украине граждане могут выходить на пенсию в 60, 63 или 65 лет. Возраст определяет минимальный необходимый стаж для ухода на пенсию. Согласно внедряемой в Украине пенсионной реформе, пенсионный возраст и требования к страховому стажу для выхода на пенсию будут повышаться до 2028 года.

Об этом сообщили в ПФУ.

Уже в 2025 году требования к страховому стажу в Украине изменятся и в соответствии с внедряемой в Украине пенсионной реформой пенсионный возраст и требования к страховому стажу для выхода на пенсию будут повышаться до 2028 года.

Для выхода на пенсию в 65 лет потребуется не менее 15 лет стажа и здесь изменения не ожидаются, вместо выхода на пенсию в 60 и 63 года страховой повысят.

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, и мужчинам, и женщинам нужно иметь не менее 32 лет стажа. Выйти на пенсию в 63 года можно будет при наличии от 22 до 32 лет стажа.

До 2028 года минимальные требования для выхода на пенсию в 60 и 63 года претерпевают изменения. Чтобы выйти на заслуженный отдых в 65 лет, достаточно 15 лет стажа.

Для тех, кто планирует уйти на пенсию в 60 лет, требования будут выглядеть так:

В 2026 году нужно иметь не менее 33 лет стажа.

В 2027 году – 34 года.

В 2028 году – 35 лет.

Для желающих выйти на пенсию в 63 года установлены следующие нормы:

В 2026 году – от 23 до 33 лет стажа.

В 2027 году – от 24 до 34 лет.

В 2028 году – от 25 до 35 лет.

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