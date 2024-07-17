В Укрэнерго ожидают, что в августе в Украине уменьшится объем ограничений подачи электроэнергии. Это означает, что отключения станут менее частыми или более короткими. Эти прогнозы основаны на том, что некоторые энергетические объекты вернутся к работе после плановых ремонтов. Об этом рассказала спикер "Укрэнерго" Мария Цатурян.

Она подчеркнула, что важным условием является отсутствие обстрелов украинской энергосистемы со стороны россии.

"В августе должен немного уменьшиться объем ограничений. Это связано с тем, что некоторые энергетические объекты вернутся в работу после плановых ремонтов. Конечно, если не будет новых российских ударов", – говорится в сообщении.

Она также напомнила, что в результате обстрелов тепловых и гидроэлектростанций украинская энергосистема потеряла более 9 ГВт производственных мощностей. "Для понимания масштаба: такое же количество летом в пиковые часы потребляют Нидерланды или Финляндия", – добавила Цатурян.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что осенью в Украине могут упразднить плановые отключения электроэнергии, то есть графики не будут применяться. Однако это станет возможным только при выполнении ряда условий, в частности при отсутствии новых атак России на украинскую энергосистему. Он также подчеркнул, что важно своевременно завершить ремонт объектов атомной генерации.

Источник: OBOZ.UA.

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