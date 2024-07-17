Украину накрыла рекордная жара, пережить которую стало настоящим испытанием, особенно в условиях отключения электроэнергии – диетолог рассказала, о каких продуктах необходимо пока забыть.

Во время жары есть ряд продуктов, от которых необходимо отказаться. О них рассказала врач-диетолог Оксана Скиталинская.

В первую очередь это все продукты, которые нагружают органы пищеварения. И это всевозможные жареные пирожки, чебуреки, пончики, жареное мясо, рыба, жирное. Продукты с кремами, наваристые бульоны, студни.

«Ибо такая пища ухудшает перераспределение крови и отнимает ее от кожи, от капилляров, которые осуществляют терморегуляцию (потение) и направляют на пищеварение», - объяснила врач на своей странице в Инстаграм, почему эти продукты нельзя употреблять в жару.

Что нельзя есть в жару.

Также нельзя во время жары употреблять магазинные сладости. А именно – торты, выпечку, пирожные.

По словам диетолога, сочетание большого количества нездоровых сахаров и насыщенных жиров, а также транс-жиров плохо влияют на работу мозга, печени, разбалансируют обмен веществ.

Еще один важный совет от врача-диетолога – относительно мороженого. Можно ли его есть в жару.

"Да, но фруктовый лед", - сообщила Оксана Скиталинская.

Что нельзя есть в жару.

Лучший режим питания во время жары – утро и вечер. То есть, в часы, когда не пик жары.

Отметим, что в жаркие дни специалисты советуют отказаться от употребления лука и чеснока. Вред организма в жару может нанести и чрезмерное количество острых специй и красного перца.

Жара может стать причиной болезней, среди которых не только солнечный удар и ожоги, но и сыпь, тепловые судороги. Особенно, если тело человека не способно охладиться при высоких температурах.

В жаркую погоду организм теряет много жидкости, поэтому важно регулярно пить – небольшими глотками каждые полчаса.

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