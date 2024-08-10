На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом татарского трехслойного пирога. Она утверждает, что сочетание хрустящего теста с сухофруктами и орехами делает это блюдо невероятно вкусным.
Ингредиенты:
Для теста (на форму диаметром 28 см):
- Мука – 350 г
- Сметана – 100 г
- Сода – 1 ч.л.
- Щепотка соли
- Сахар – 70 г
- Сливочное масло – 100 г
- Яйцо – 1 шт.
Для начинки:
- Грецкие орехи – 150 г
- Сахар – 50 г
- Курага – 350 г
Приготовление:
Смешать муку с содой.В отдельной миске соединить сметану, яйцо и сахар, взбить до однородности. Всыпать сухие ингредиенты к сметанной смеси, добавить размягченное сливочное масло и замесить тесто до гладкости, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Тесто разделить на две равные части. В блендере измельчить грецкие орехи с сахаром до состояния мелкой крошки.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, отдельно измельчить курагу (если она слишком сухая, добавить 1 ч.л. воды). Одну часть теста раскатать и выложить в форму, формируя небольшой бортик. На тесто выложить измельченные орехи, равномерно распределив их по всей поверхности.
Вторую часть теста разделить еще на две части. Одну из них раскатать в круг по диаметру формы и накрыть ореховый слой, закрепив края.
Сверху выложить слой измельченной кураги. Последнюю часть теста раскатать и накрыть курагу, снова закрепив края, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова. Разогреть духовку до 180 градусов. Отправить пирог в разогретую духовку и выпекать 40 минут.
Последние новости Украины:
Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.
Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.
Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.