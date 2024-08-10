Бывшая судья проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказала, как сделать вкусный и сочный пирог слоями.

На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом татарского трехслойного пирога. Она утверждает, что сочетание хрустящего теста с сухофруктами и орехами делает это блюдо невероятно вкусным.

Ингредиенты:

Для теста (на форму диаметром 28 см):

Мука – 350 г

Сметана – 100 г

Сода – 1 ч.л.

Щепотка соли

Сахар – 70 г

Сливочное масло – 100 г

Яйцо – 1 шт.

Для начинки:

Грецкие орехи – 150 г

Сахар – 50 г

Курага – 350 г

Приготовление:

Смешать муку с содой.В отдельной миске соединить сметану, яйцо и сахар, взбить до однородности. Всыпать сухие ингредиенты к сметанной смеси, добавить размягченное сливочное масло и замесить тесто до гладкости, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Тесто разделить на две равные части. В блендере измельчить грецкие орехи с сахаром до состояния мелкой крошки.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, отдельно измельчить курагу (если она слишком сухая, добавить 1 ч.л. воды). Одну часть теста раскатать и выложить в форму, формируя небольшой бортик. На тесто выложить измельченные орехи, равномерно распределив их по всей поверхности.

Вторую часть теста разделить еще на две части. Одну из них раскатать в круг по диаметру формы и накрыть ореховый слой, закрепив края.

Сверху выложить слой измельченной кураги. Последнюю часть теста раскатать и накрыть курагу, снова закрепив края, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова. Разогреть духовку до 180 градусов. Отправить пирог в разогретую духовку и выпекать 40 минут.

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