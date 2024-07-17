Бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом вкуснейшего блюда из кабачков, которое понравится и взрослым, и детям.

Победительница одного из сезонов и экс-судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить полезный и очень вкусный крем-суп из кабачков.

Чтобы приготовить нежный крем-суп из кабачков, Мастер Шеф Елизавета Глинская берет такие ингредиенты:

лук – 2 шт. (300 г)

морковь – 1 шт. (150 г)

картофель – 3 шт. (300 г)

кабачки - 4 шт. (1 кг)

чеснок – 3 зуб.

сыр плавленый – 150 г

растительное и сливочное масло для жарки

соль – по вкусу

Лук и чеснок "Мастер Шеф" Елизавета Глинская мелко нарезает. Морковь либо тоже нарезаем, либо натираем на терке. Картошку чистим и нарезаем на небольшие кусочки. Кабачки также нарезаем небольшими кусочками.

Прямо в кастрюле на смеси растительного и сливочного масла "Мастер Шеф" Елизавета Глинская обжаривает лук с чесноком до прозрачности и легкой золотистости.

Далее добавляем картофель, кабачки, морковь, заливаем водой, чтобы она почти полностью покрыла овощи, добавляем соль и варим под крышкой на малом огне в течение 30 минут.

После этого "Мастер Шеф" Елизавета Глинская добавляет натертый плавленый сыр, перемешивает и готовит еще 5 минут. После этого перебиваем крем-суп погружным блендером до однородности.

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская подает крем-куп из кабачков с жареным беконом, сухариками, а также свежей петрушкой.

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