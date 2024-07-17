Победительница одного из сезонов и экс-судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить полезный и очень вкусный крем-суп из кабачков.
Чтобы приготовить нежный крем-суп из кабачков, Мастер Шеф Елизавета Глинская берет такие ингредиенты:
- лук – 2 шт. (300 г)
- морковь – 1 шт. (150 г)
- картофель – 3 шт. (300 г)
- кабачки - 4 шт. (1 кг)
- чеснок – 3 зуб.
- сыр плавленый – 150 г
- растительное и сливочное масло для жарки
- соль – по вкусу
Лук и чеснок "Мастер Шеф" Елизавета Глинская мелко нарезает. Морковь либо тоже нарезаем, либо натираем на терке. Картошку чистим и нарезаем на небольшие кусочки. Кабачки также нарезаем небольшими кусочками.
Прямо в кастрюле на смеси растительного и сливочного масла "Мастер Шеф" Елизавета Глинская обжаривает лук с чесноком до прозрачности и легкой золотистости.
Далее добавляем картофель, кабачки, морковь, заливаем водой, чтобы она почти полностью покрыла овощи, добавляем соль и варим под крышкой на малом огне в течение 30 минут.
После этого "Мастер Шеф" Елизавета Глинская добавляет натертый плавленый сыр, перемешивает и готовит еще 5 минут. После этого перебиваем крем-суп погружным блендером до однородности.
"Мастер Шеф" Елизавета Глинская подает крем-куп из кабачков с жареным беконом, сухариками, а также свежей петрушкой.
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