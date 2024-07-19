Салат "Цезарь" это один из самых популярных в мире салатов, известное блюдо североамериканской кухни. В меню многих кафе и ресторанов можно встретить салат Цезарь, который с момента своего появления уже получил множество вариантов приготовления.

Не сдержался и победитель «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко, адаптировав салат «Цезарь» так, чтобы приготовить его смог даже ребенок.

"Сейчас дам вам рецепт того самого салата, который детям очень нравится и самим делать, и самим есть", - рассказывал Клопотенко на своей странице в Инстаграм .

Итак, для того чтобы приготовить салат «Цезарь» по-новому необходимо куриное филе порезать на кусочки, немного посолить и запечь в духовке, разогретой до 180, в течение 15 минут.

Сухари к салату Цезарь Евгений Клопотенко предлагает приготовить из цельнозернового хлеба.

Для этого хлеб нужно порезать на кубики и запекать 10 минут. Теперь готовим соус для салата "Цезарь". Соединяем сметану, петрушку, добавляем немного паприки и порезанного чеснока.

Салат "Цезарь" с курицей по-новому.

Теперь формируем салат "Цезарь". Выкладываем листья салата, маленькие помидоры, куриное филе, соус, сухари и тертый сыр.

Также Клопотенко считает, что ребенок, принимающий участие в приготовлении, должен сам все выложить.

"Не мешайте ей, не отвлекайте и не вмешивайтесь с советами. В это время ребенок будет проявлять свои творческие скилы и ему важно, чтобы результат был чисто его», - советовал Клопотенко.

Салат "Цезарь" с курицей по-новому.

Комментируя этот простой рецепт салата Цезарь, подписчики на страницу Клопотенко отмечают, что он действительно элементарный в приготовлении и полезный, а также предлагают добавить еще к нему яйца.

«Вкуснятина!»,

«Очень вкусно и полезно»,

«Блюдо очень вкусно выглядит!»,

«Гениально!».

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