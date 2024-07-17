Україну накрила рекордна спека, пережити яку стало справжнім випробовуванням, особливо в умовах відключень електроенергії – дієтолог розповіла, про які продукти необхідно поки забути.

Під час спеки є низка продуктів, від яких необхідно відмовитись. Про них, зокрема, розповіла лікар-дієтолог Оксана Скиталінська.

В першу чергу, це всі продукти, які навантажують органи травлення. І це різноманітні смажені пиріжки, чебуреки, пончики, смажене м’ясо, риба, жирне. Продукти з кремами, наваристі бульйони, холодці.

«Бо така їжа погіршує перерозподіл крові ізабирає її від шкіри, від капілярів, які здійснюють терморегуляцію (потіння) і спрямовують на травлення», - пояснила лікарка на своїй сторінці в Інстаграм, чому ці продукти не можна вживати у спеку.

Що не можна їсти у спеку.

Також не можна під час спеки вживати магазинні солодощі. А саме – торти, випічку, тістечка.

За словами дієтологині, поєднання великої кількості нездорових цукрів і насичених жирів, а також транс-жирів погано впливають на роботу мозку, печінки, розбалансовують обмін речови.

Ще одна важлива порада від лікарки-дієтологині – стосовно морозива. Чи можно його їсти у спеку.

«Так, але фруктовий лід», - повідомила Оксана Скиталінська.

Що не можна їсти у спеку.

Найкращий режим харчування під час спеки – ранок та вечір. Тобто, в години, коли не пік спеки.

Зазначимо, що у спекотні дні спеціалісти також радять відмовитись від вживання цибулі та часнику. Шкідливість організму в спеку може завдати і надмірна кількість гострих спецій і червоного перцю.

Спека може стати причиною хвороб, серед яких не тільки сонячний удар і опіки, а й висипи, теплові судоми. Особливо, якщо тіло людини не здатне охолодитися за високих температур.

У спекотну погоду організм втрачає багато рідини, тому важливо регулярно пити – невеликими ковтками кожні півгодини.

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