Одно большое яйцо содержит около 70 калорий, 6 г белка, 5 г жира и 0 г углеводов.
Одним из самых популярных блюд на завтрак, как в Украине, так и за рубежом, является яичница. Готовят ее с разнообразными ингредиентами и разными способами.
Кулинарная блогер и певица Алиса Белевцова показала еще один способ приготовления яичницы на завтрак, который, по ее словам, «единственный правильный».
"Вы точно этого не знали!", - подчеркнула Алиса, готовя яичницу.
Итак, на холодную сковороду наливаем немного масла и добавляем соль.
«Чтобы не пригорало», – объяснила блогер.
Яйца моем и разбиваем.
«Но не о край сковороды, а осторожно об стол!», – рассказала Алиса.
Отделяем прямо над сковородой белок от желтка. Белок должен вылиться в сковороду, а желток остаться в скорлупе. Через несколько секунд выкладываем сверху на белок и желток.
«Ставим на средний огонь и ждем, белок должен постепенно свернуться, а желток остаться жидким. Так пользы гораздо больше!», - отметила кулинар и певица, готовя яичницу.
Также Алиса объяснила, почему не солит яичницу сверху.
«Соль перебивает вкус… Попробуйте, вам понравится!», - заверила Алиса Белевцова.
К своей яичнице на завтрак кулинар добавила уже на тарелке и другие ингредиенты, в том числе хлеб, авокадо, сыр, кусочки салата.
Поклонникам Алисы понравился такой метод приготовления яичницы на завтрак:
"Великолепный рецепт! Я и не знала",
"Уже бегу на кухню попробовать, интересно!",
"Ого, интересно. Я всегда нагревала сковородку, чтобы не пригорело. Надо так попробовать".
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