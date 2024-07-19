Яичница – это привычный для многих и любимый завтрак, в котором много витаминов D, Е, К, В6, кальция, цинка и других микроэлементов, а этот рецепт поможет приготовить ее действительно вкусной и полезной.

Одно большое яйцо содержит около 70 калорий, 6 г белка, 5 г жира и 0 г углеводов.

Одним из самых популярных блюд на завтрак, как в Украине, так и за рубежом, является яичница. Готовят ее с разнообразными ингредиентами и разными способами.

Кулинарная блогер и певица Алиса Белевцова показала еще один способ приготовления яичницы на завтрак, который, по ее словам, «единственный правильный».

"Вы точно этого не знали!", - подчеркнула Алиса, готовя яичницу.

Итак, на холодную сковороду наливаем немного масла и добавляем соль.

«Чтобы не пригорало», – объяснила блогер.

Яйца моем и разбиваем.

«Но не о край сковороды, а осторожно об стол!», – рассказала Алиса.

Отделяем прямо над сковородой белок от желтка. Белок должен вылиться в сковороду, а желток остаться в скорлупе. Через несколько секунд выкладываем сверху на белок и желток.

«Ставим на средний огонь и ждем, белок должен постепенно свернуться, а желток остаться жидким. Так пользы гораздо больше!», - отметила кулинар и певица, готовя яичницу.

Также Алиса объяснила, почему не солит яичницу сверху.

«Соль перебивает вкус… Попробуйте, вам понравится!», - заверила Алиса Белевцова.

К своей яичнице на завтрак кулинар добавила уже на тарелке и другие ингредиенты, в том числе хлеб, авокадо, сыр, кусочки салата.

Поклонникам Алисы понравился такой метод приготовления яичницы на завтрак:

"Великолепный рецепт! Я и не знала",

"Уже бегу на кухню попробовать, интересно!",

"Ого, интересно. Я всегда нагревала сковородку, чтобы не пригорело. Надо так попробовать".

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