В астрологии быть одним из избирательных знаков зодиака не означает единолично делать правильные вещи - это значит делать правильные вещи «в данный момент».

Придирчивость также делает этих знаков Зодиака эффективными, они знают, чего они не хотят, и это значительно облегчает ситуацию.

Избирательность может работать в обоих направлениях — она может превратить вас в человека, который окружает себя только тем, что вы считаете терпимым, или она может добавить к вашей жизни столько, сколько вы сможете принимать правильные решения для себя.

1. КОЗЕРОГ (22 декабря - 19 января)

Быть гениальным не всегда легко, особенно когда тебя окружают идиоты... и именно так Козерог относится к жизни. Как один из самых избирательных знаков зодиака, он выбирает смело и с проницательностью. Он ЗНАЕТ, чего хочет, и он чрезвычайно избирательен в получении этого.

Но не вставайте у них на пути, потому что отчасти их избирательная манера обусловлена ​​тем, что они редко выбирают что-то, что может помешать их прогрессу.

2. ТЕЛЕЦ (20 апреля - 20 мая)

Этот знак точно знает, чего хочет, и будет добиваться этого с энергией и однонаправленным вниманием. Это знак «пленных не брать», и когда они выбирают то, чего хотят, вы можете быть уверены, что их выбор не импульсивен.

Они проводят исследования и никогда не ныряют наивно. Избирательность — это путь Тельца, и они получат то, что хотят — всегда.

3. РЫБЫ (19 февраля - 10 марта)

Этот сверхчувствительный знак довольно избирателен, особенно когда дело касается того, как они строят свою собственную вечеринку жалости. Рыбы любят страдания, и они выбирают их почти при каждой возможности.

Если Рыбы видят возможность оказаться в центре внимания в ситуации, когда вся толпа будет смотреть на них и жалеть их, то рассчитывайте на них! Они каждый раз выбирают боль и страдания, и они будут бороться с вами за это!

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