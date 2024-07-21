Как правильно хранить лук, чтобы он не сгнил, не пророс и сохранил все полезные свойства, а также вкусовые качества.

Для того чтобы хранить лук долго, необходимо во-первых, правильно его собрать, а затем просушить, пишет Politeka.net.

Как это сделать рассказала блоггер и хозяйка Екатерина Мазурец.

«Если перо легло, это еще не означает, что лук нужно срочно копать. Мы ориентируемся на шейку. Когда ее нажимаем, должны почувствовать, что она сухая», - делится лайфхаками Екатерина на своей странице "Полезные полезности".

Копать лук необходимо в сухую солнечную погоду в обед или ближе к вечеру.

«Чтобы земля была сухой и хорошо отставала от луковицы», - отметила хозяйка.

Как хранить лук долго

Собирая лук, нельзя его тянуть, так как таким образом можно повредить его низ. В таком случае лук будет гнить.

Собранный лук нельзя сразу переносить в тень.

«Лук должен около недели сохнуть на солнце. Солнце – естественный обеззараживатель от болезней. Лук солнца не боится, а наоборот покрывается шелухой», - заверила Екатерина.

Как хранить лук долго

При этом даже если будет идти дождь, лук не заплесневеет, если его сушить на ящиках. Дождь через ящики будет проходить, а лук будет быстро обдуваться со всех сторон.

«Только когда лук полностью сухой, кладем его на хранение», – советует Екатерина.

После полного высыхания лука необходимо обрезать сухие листья, оставляя 5 см до горлышка.

Если обрезать лук под самую головку, то может начаться шейное подгнивание.

Напомним, что лук уменьшает уровень «плохого» холестерина, снижает давление, улучшает гибкость сосудов. В луке, помимо всего прочего, много и витамина С, что полезно во время авитаминоза и периода инфекционных заболеваний.

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