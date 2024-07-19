Выходные 20-21 июля могут для кого-то принести финансовый успех и воплощение мечт, а кого-то ожидают проблемы и разочарования.

Астролог рассказала, что обещают звезды на эти выходные 20-21 июля и о тяжелых энергиях, которые царят прямо сейчас.

По словам астролога, некоторые уже смогли заметить изменения энергий вокруг, а именно злость, взрывы гнева, агрессию, попытки доказать свое мнение.

«По болезням – кто-то может выявить тяжелое заболевание, активируются стоматологические проблемы. В природе – катаклизмы, потопы, грозы с мощными молниями», – рассказала астролог и автор канала с астрологическими прогнозами «Scorpio».

По словам астрологины, причина таких энергий в том, что «ретроградит Сатурн в Рыбах».

Это, говорит астролог, и влечет за собой активизацию и обострение давних проблем с костями, в том числе зубами. Потому, подчеркивает астролог, в этот период растет спрос на стоматологические услуги. Также обращения в государственные органы по вопросам, не решенным ранее.

Гороскоп на выходные 20-21 июля.

Кроме того, соединение Марса и Урана – оно будет ощущаться до 20-х чисел июля и из-за этого могут происходить аварии, резкие перепады погоды.

Кроме того, с сегодняшнего дня, 19 июля «мы заходим в эгоистическую петлю Меркурия».

И это, по словам астрологини, заставит нас удивиться собственному эгоизму, щепетильности и претензиям к людям. Также стрологиня рассказала, что вплоть до сентября ощущается желание все отобрать себе, отстаивать только собственную выгоду.

«И только маленькая часть тех, кто все же будет беспокоиться о других», - говорит автор канала об астрологии.

Гороскоп на выходные 20-21 июля.

Что касается событий в эти выходные, 20-21 июля, они могут как огорчить, так и стать поводом для родов.

В субботу, 20 июля, Марс секстиль Нептун. И это может спровоцировать активизацию закулисных игр, а управлять эмоциями станет легче.

По словам астрологине, этот день чрезвычайно благоприятен для воплощения мечты в жизнь.

«Не упустите его, обязательно сделайте определенные шаги для реализации своих планов. Марс, планета активности, будет образовывать секстиль к Нептуну, планете мечтаний, а Луна из реалистического и практического знака Козерог будет образовывать секстиль с Сатурном, который поможет действовать целенаправленно и планомерно», - рассказала астролог, чего ждать от звезд 20 июля, в субботу.

Воскресенье, 21 июля, будет богатым аспектами. Астролог предупредила, что в этот день состоится повторное Полнолуние в знаке Козерог.

«Это Полнолуние будет очень эмоциональным, поскольку Луна будет находиться вблизи Плутона. На поверхность могут подняться подсознательные страхи, фобии, скрытые эмоции, ревность, обиды. Меркурий в квадрате к Урану провоцирует поломки техники и неожиданные новости, необходимость осторожничать за рулем», - предупредила эксперт.

Еще один аспект – Солнце в тригоне с Нептуном, а Венера в секстиле с Юпитером. Это астрономическое событие окажет влияние на творческий подъем, успех в любви и финансовых делах.

Однако этот аспект может спровоцировать и чрезмерный оптимизм, неадекватность восприятия реальности, избыточность в желаниях и растратах.

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