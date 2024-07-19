До вашої уваги пропонується гороскоп по одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 19 липня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Гороскоп Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 19 липня.

Що принесе день вашому знаку зодіаку? Читайте далі.

Розклад Таро на одну карту за знаком зодіаку на 19 липня:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Справедливість, перевернута

Хіба не було б чудово, якби справедливість правила? Можливо, ви хотіли б, щоб це було законом країни, але є так багато речей, які показують, чому добре, що життя не завжди таке.

Ви можете виявити ситуацію, в якій ви впоралися краще за інших. Почуття провини того, хто вижив, може змусити вас відчувати себе негідним, але, Овен, якщо у вас був момент, коли ви були більш благословенні, то пам'ятайте, що ви завжди можете передати його далі.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Двійка Кубків

Кожна медаль завжди має дві сторони, і зараз спроба з'ясувати, на якому ви боці, може виявитися заплутаною.

Ви граєте з результатом, і це важко передбачити, Телець. Ви можете бути не в змозі передбачати майбутнє, тому вибирайте те, що зараз відчуваєте. Ви завжди можете змінити це пізніше.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: П'ятірка Пентаклей, перевернута

Нарешті справи починають налагоджуватися і покращуватися.

Вам довелося пережити чимало труднощів, і тепер, коли ваше фінансове становище починає відновлюватися, ви почуваєтеся сильнішими, впевненішими та готові зайнятися справами, які ви відкладали деякий час.

Це прекрасний новий розділ вашого життя, але тепер ви стали мудрішими, ніж були раніше.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Двійка Жезлов, перевернута

Все тільки мало початися, а тепер треба чекати. Час цього не те, на що ви сподівалися.

Це до певної міри ускладнює ваше життя, але, Раку, всьому, що відбувається в житті, є своя причина.

Ви можете відчувати незручності, але, швидше за все, ви уникаєте чогось поганого, що могло б статися, якби ваш вибір часу залишився незмінним.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Четвірка Кубків

Бувають моменти, коли наймудрішим рішенням буде стримати свої почуття. Перегрупуйтесь.

Зберіть всі свої емоційні здібності, а потім ухваліть рішення, яке, на вашу думку, відповідає вашим цілям і бажанням на даному етапі життя.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Карта Таро: Лицар Пентаклей, перевернута

Можливо, ви працюєте над досягненням мети, яка не варта вашої енергії та зусиль.

Те, що ви робите, не принесе жодних плодів, не тому, що ви цього не заслуговуєте, а тому, що зараз непридатний час.

Ти поспішаєш? Ти все обміркувала? Іноді, Діво, підготовка – це те, що потрібно. Зроби домашню роботу.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Туз Кубків, перевернутий

Іноді ви помиляєтесь. Це важко визнати, але інтуїція може підбивати, коли ви втомилися, злі чи самотні.

Перевірте себе, і якщо ви думали, що ви впевнені в один день, але ви сумніваєтеся в наступний, ви можете бути в момент слабкості. Зачекайте, поки мине деякий час, перш ніж робити поспішні висновки.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Четвірка Меч, перевернута

Не сперечайтеся, якщо в цьому немає потреби. Якщо комусь здається, що його потрібно виправити, не завжди ваше завдання бути голосом розуму.

Нехай школа життя навчить чогось. Тоді вам не доведеться відчувати розчарування від того, що ви вчитель, коли учень не готовий.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Десятка Пентаклею, перевернута

Тяжка робота не завжди окупається. Вам потрібно оцінити, чи коштує ситуація вашого часу чи зусиль.

Ви можете думати, що докладете більше зусиль, щоб підштовхнути події у певному напрямку, але більший прояв неправильних дій не зробить їх правильними лише тому, що ви цього хочете.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Дев'ятка Кубків, перевернута

Люди роблять те, що хочуть, подобається вам це чи ні. Завжди є причини, через які людина обирає той чи інший шлях. Не можна приймати це власним коштом.

Іноді ви можете спробувати врятувати когось від нього самого, а іноді ні.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Королева Меч, перевернута

Намагайтеся не дозволяти сумнівам у собі мучити вас. Кожен проходить через моменти сумнівів.

Коли це станеться, вам захочеться зробити крок назад і дозволити собі бути людяним та вразливим.

Незабаром ви побачите, що ви не самотні. Вам просто потрібно було трохи більше часу, щоб набратися сміливості та зробити те, що ви вважаєте важливим.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Паж Кубків

Слухайте своє серце. Щось буде відкрито вам, але, щоб отримати повідомлення, вам потрібно переконатися, що ви готові.

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