Вашему вниманию предлагается гороскоп по одной карте Таро для всех знаков зодиака на 19 июля с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Гороскоп Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 19 июля.

Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 19 июля:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Справедливость, перевернутая

Разве не было бы здорово, если бы справедливость правила? Возможно, вы хотели бы, чтобы это было законом страны, но есть так много вещей, которые показывают, почему хорошо, что жизнь не всегда такая.

Вы можете обнаружить ситуацию, в которой вы справились лучше других. Чувство вины выжившего может заставить вас чувствовать себя недостойным, но, Овен, если у вас был момент, когда вы были более благословенны, то помните, что вы всегда можете передать его дальше.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Двойка Кубков

У каждой медали всегда есть две стороны, и сейчас попытка выяснить, на какой вы стороне, может оказаться запутанной.

Вы играете с результатом, и это трудно предсказать, Телец. Вы можете быть не в состоянии предвидеть будущее, поэтому выбирайте то, что чувствуете сейчас. Вы всегда можете изменить это позже.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Пятерка Пентаклей, перевернутая

Наконец-то дела начинают налаживаться и улучшаться.

Вам пришлось пережить немало трудностей, и теперь, когда ваше финансовое положение начинает восстанавливаться, вы чувствуете себя сильнее, увереннее и готовы заняться делами, которые вы откладывали некоторое время.

Это прекрасная новая глава вашей жизни, но теперь вы стали мудрее, чем были раньше.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Двойка Жезлов, перевернутая

Все только должно было начаться, а теперь надо ждать. Время всего этого не то, на что вы надеялись.

Это в некоторой степени усложняет вашу жизнь, но, Рак, всему, что происходит в жизни, есть своя причина.

Вы можете испытывать неудобства, но, скорее всего, вы избегаете чего-то плохого, что могло бы произойти, если бы ваш выбор времени остался прежним.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Четверка Кубков

Бывают моменты, когда самым мудрым решением будет сдержать свои чувства. Перегруппируйтесь.

Соберите все свои эмоциональные способности, а затем примите решение, которое, по вашему мнению, соответствует вашим целям и желаниям на данном этапе жизни.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей, перевернутая

Возможно, вы работаете над достижением цели, которая не стоит вашей энергии и усилий.

То, что вы делаете, не принесет никаких плодов, не потому, что вы этого не заслуживаете, а потому, что сейчас неподходящее время.

Ты торопишься? Ты все обдумала? Иногда, Дева, подготовка — это то, что нужно. Сделай домашнюю работу.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Туз Кубков, перевернутый

Иногда вы ошибаетесь. Это трудно признать, но интуиция может подводить, когда вы устали, злы или одиноки.

Проверьте себя, и если вы думали, что вы уверены в один день, но сомневаетесь в следующий, вы можете быть в момент слабости. Подождите, пока пройдет некоторое время, прежде чем делать поспешные выводы.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Четверка Мечей, перевернутая

Не спорьте, если в этом нет необходимости. Если кому-то кажется, что его нужно поправить, не всегда ваша задача быть голосом разума.

Пусть школа жизни научит чему-то. Тогда вам не придется чувствовать разочарование от того, что вы учитель, когда ученик не готов.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Десятка Пентаклей, перевернутая

Тяжелая работа не всегда окупается. Вам нужно оценить, стоит ли ситуация вашего времени или усилий.

Вы можете думать, что приложите больше усилий, чтобы подтолкнуть события в определенном направлении, но большее проявление неправильных действий не сделает их правильными только потому, что вы этого хотите.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Девятка Кубков, перевернутая

Люди делают то, что хотят, нравится вам это или нет. Всегда есть причины, по которым человек выбирает тот или иной путь. Нельзя принимать это на свой счет.

Иногда вы можете попытаться спасти кого-то от него самого, а иногда — нет.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Королева Мечей, перевернутая

Постарайтесь не позволять сомнениям в себе мучить вас. Каждый проходит через моменты сомнений.

Когда это произойдет, вам захочется сделать шаг назад и позволить себе быть человечным и уязвимым.

Скоро вы увидите, что вы не одиноки. Вам просто нужно было немного больше времени, чтобы набраться смелости и сделать то, что вы считаете важным.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Паж Кубков

Слушайте свое сердце. Что-то будет открыто вам, но чтобы получить сообщение, вам нужно убедиться, что вы готовы.

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