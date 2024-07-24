Муссовые мини-тортики состоят из шоколадного бисквита и трех слоев мусса, поэтому хорошо подходят в качестве десерта к любому столу.

Для приготовления муссовых мини-тортиков вам понадобятся следующие ингредиенты и шаги. Этот рецепт рассчитан на 8 стаканчиков по +/- 200 г, сам десерт получается воздушным и с легкой кислинкой, рассказала Юлия Вилич в Instagram.

Бисквит:

70 г масла;

100 г муки;

20 г какао;

100 мл кефира;

110 г сахарной пудры;

2 яйца;

0,5 ч.л. разрыхлителя;

0,5 ч.л. соды.

Приготовление бисквита:

Взбейте масло комнатной температуры до его осветления. Добавьте сахарную пудру и взбивайте еще 3 минуты. Введите по одному яйца, продолжая взбивать.

Просейте все сухие ингредиенты (муку, какао, разрыхлитель, соду) и введите их в тесто, чередуя с кефиром, в несколько приемов.Перемешайте тесто на низкой скорости миксера.

Вылейте тесто на противень, застеленный пергаментом, и аккуратно разровняйте ножом, чтобы корж не был слишком тонким. Выпекайте при 180° в течение 12 минут. Дайте коржу остыть и сделайте из него крошку с помощью блендера.

Муссовая начинка:

340 мл молока;

3 яйца;

160 г сахара;

24 г желатина;

500 мл сливок (33-36% жирности).

По 80 г черного, молочного и белого шоколада.

К яйцам добавьте сахар и хорошо перемешайте. Подогрейте молоко и тонкой струйкой влейте его в яичную массу, постоянно перемешивая венчиком. Перелейте смесь в кастрюлю и нагревайте на небольшом огне до загустения, не доводя до кипения (максимум до 80 градусов).

Добавьте замоченный заранее желатин в заварную массу и перемешайте до полного растворения. Взвесьте массу и разделите ее на три равные части.В каждую часть добавьте растопленный шоколад (черный, белый и молочный). В часть с белым шоколадом добавьте чайную ложку фисташковой крем-пасты.

В стаканчики засыпьте немного бисквитной крошки и утрамбуйте её. Взбейте сливки до мягких пиков и разделите их на три части. Первую часть сливок добавьте к массе с черным шоколадом и перемешайте венчиком. Распределите этот мусс по стаканчикам и поставьте в холодильник до застывания.

Вторую часть сливок добавьте к массе с белым шоколадом и разлейте по стаканчикам. Оставшиеся сливки добавьте к массе с молочным шоколадом и разлейте поверх застывшего фисташкового мусса.

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