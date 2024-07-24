Для приготовления муссовых мини-тортиков вам понадобятся следующие ингредиенты и шаги. Этот рецепт рассчитан на 8 стаканчиков по +/- 200 г, сам десерт получается воздушным и с легкой кислинкой, рассказала Юлия Вилич в Instagram.
Бисквит:
- 70 г масла;
- 100 г муки;
- 20 г какао;
- 100 мл кефира;
- 110 г сахарной пудры;
- 2 яйца;
- 0,5 ч.л. разрыхлителя;
- 0,5 ч.л. соды.
Приготовление бисквита:
Взбейте масло комнатной температуры до его осветления. Добавьте сахарную пудру и взбивайте еще 3 минуты. Введите по одному яйца, продолжая взбивать.
Просейте все сухие ингредиенты (муку, какао, разрыхлитель, соду) и введите их в тесто, чередуя с кефиром, в несколько приемов.Перемешайте тесто на низкой скорости миксера.
Вылейте тесто на противень, застеленный пергаментом, и аккуратно разровняйте ножом, чтобы корж не был слишком тонким. Выпекайте при 180° в течение 12 минут. Дайте коржу остыть и сделайте из него крошку с помощью блендера.
Муссовая начинка:
- 340 мл молока;
- 3 яйца;
- 160 г сахара;
- 24 г желатина;
- 500 мл сливок (33-36% жирности).
- По 80 г черного, молочного и белого шоколада.
К яйцам добавьте сахар и хорошо перемешайте. Подогрейте молоко и тонкой струйкой влейте его в яичную массу, постоянно перемешивая венчиком. Перелейте смесь в кастрюлю и нагревайте на небольшом огне до загустения, не доводя до кипения (максимум до 80 градусов).
Добавьте замоченный заранее желатин в заварную массу и перемешайте до полного растворения. Взвесьте массу и разделите ее на три равные части.В каждую часть добавьте растопленный шоколад (черный, белый и молочный). В часть с белым шоколадом добавьте чайную ложку фисташковой крем-пасты.
В стаканчики засыпьте немного бисквитной крошки и утрамбуйте её. Взбейте сливки до мягких пиков и разделите их на три части. Первую часть сливок добавьте к массе с черным шоколадом и перемешайте венчиком. Распределите этот мусс по стаканчикам и поставьте в холодильник до застывания.
Вторую часть сливок добавьте к массе с белым шоколадом и разлейте по стаканчикам. Оставшиеся сливки добавьте к массе с молочным шоколадом и разлейте поверх застывшего фисташкового мусса.
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