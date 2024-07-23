Кабачковые оладьи – это не только вкусное, но и очень полезное летнее блюдо, а, приготовив его по этому рецепту, оно может стать еще и одним из самых любимых.

Кабачковые оладьи – это не только вкусно, но и очень полезно.

Кулинар, мама и автор блога с рецептами «Mrs.vedula» рассказала рецепт кабачковых оладий, которые обожает вся ее семья.

«Я готовила двойную порцию, потому ингредиентов было больше. Как ни странно, но это блюдо обожает вся моя семья, даже Каролина», - рассказала автор страницы.

Итак, для приготовления таких кабачковых оладий понадобятся следующие ингредиенты: кабачок – 1 средний, яйца – 2 шт, морковь – 1 шт, мука – 50 г, сыр твердый – 30 г, соль и специи по вкусу, а также сметана для подачи.

Кабачковые оладьи, рецепт.

Ход приготовления кабачковых оладий обычно очень простой: сначала натираем кабачок, добавляем соль и минут через десять отжимаем лишний сок.

Теперь в кабачки натираем морковь. Следующий шаг – натираем кусочек твердого сыра и тоже добавляем в кабачки и морковь.

Далее добавляем к овощам яйца и перемешиваем. Следующим добавляем в смесь просеянную муку. Снова перемешиваем.

Кабачковые оладьи, рецепт.

И можно жарить.

Подают такие кабачковые оладьи со сметаной.

"Кстати, это очень полезный и сбалансированный завтрак", - отметила "Mrs.vedula".

В комментариях к рецепту кабачковых оладий подписчики на страницу кулинара сообщают, что блюдо действительно получается очень вкусным.

«Сегодня приготовила, они получились очень вкусные. Спасибо за рецепт»,

«Ох и объедение!»,

"Спасибо за рецепт. И моему мальчику такие оладьи очень понравились!".

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