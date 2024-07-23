Бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, а сейчас посол страны в Великобритании Валерий Залужный выступил с первой речью в новой должности.

Общество должно согласиться на временный отказ от ряда свобод выживания - с таким заявлением посол Украины в Великобритании и эксголовком ВСУ Валерий Залужный выступил в Лондоне. Он также рассказал, что ждет украинцев.

Согласно тезисам выступления Залужного в Лондонском Королевском объединенном институте оборонных исследований, к войне всегда нужно готовиться и во всех сферах деятельности государства.

"Общество должно согласиться на временный отказ от ряда свобод для выживания. Современные войны, к сожалению, носят тотальный характер. Они требуют усилий не только армии, но и всего общества. Политики могут и должны мобилизовать общество. Для этого комплексно задействуются военные и другие государственные ресурсы. Среди таких ресурсов — экономика, финансы, население и союзники. Такие действия, конечно же, будут влиять на политические процессы в государстве", — заявил Валерий Залужный.

По мнению Залужного, политики имеют возможность и должны активизировать общество, поскольку современные конфликты требуют огромных усилий не только от вооруженных сил, но и всего населения в целом.

Валерий Залужный также отметил, что война – это о ресурсах и времени. Если рассматривать технологии как ресурс, то на сегодняшний день по разным причинам ни Украина, ни россия не смогут самостоятельно овладеть ими в ближайшем будущем.

"Это означает, что единственным выходом может быть увеличение количества человеческих ресурсов, вовлеченных в боевые действия. При этом технологии будут ждать смелых и способных их овладеть. Кто их овладеет, тот и решит вопрос глобальной безопасности. Трудно сказать, как будет развиваться ситуация в будущем. Одно можно сказать наверняка – тиранам постоянно мало и им нужна будет новая война для внутреннего использования в качестве инструмента удержания власти. Остальные должны строить надежную защиту от них", - добавил он.

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