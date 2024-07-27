Посевной календарь на август 2024 года подскажет оптимальные сроки посадки редиски, чтобы собрать вкусный и полезный урожай еще до холодов.

В августе 2024 года, пользуясь лунным посевным календарем, можно не только собирать урожай, но и позаботиться об еще одном. В августовские дни, когда уже не так жарко, а утренние часы становятся более свежими, сеют редиску.

Почва для этого достаточно прогрета, а дни еще теплые, но уже более короткие. Редис, как известно, не любит жару. Редиску в августе 2024 можно высаживать на уже освободившуюся грядку.

Впрочем, необходимо помнить, что редис не стоит сажать на участке, где раньше росли какие-либо крестоцветные культуры. Лучшими предшественниками для редиски в августе 2024 года будут огурцы, тыква, кабачки. Опытные огородники также высаживают редис, где раньше рос картофель – можно будет получить действительно большой урожай.

Посевной календарь на август 2024 - когда сажать редиску.

Для того, чтобы посадить редиску в августе 2024, следует выбрать более ранние и теплолюбивые сорта, которые дают урожай за 20-30 дней. Их сажают на глубину 1-2 см, с расстоянием 3-4 см между растениями и 10-15 см между рядами.

Грунт для посадки редиски рекомендуется удобрять навозом или раствором сульфата калия. Показатель pH должен быть нейтральным – кислая среда вредна для этого овоща. Посадив редиску в начале августа, можно собрать урожай через 20-25 дней.

Посевной календарь на август 2024 - когда сажать редиску.

Посадку редиски в августе необходимо проводить в тенистом или полутенистом месте, на увлажненной и удобренной почве. Редиску в августе, как и осенью, поливают часто и обильно, чтобы избежать горечи. Но, если не знать в этом меру, редиска потрескается.

Лучшими датами для посадки редиски, согласно посевному календарю «Агрологистики», являются с 1 по 10 августа.

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