На этот раз победительница одного из сезонов и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить вкусные и полезные сырники с кабачком.
Готовятся такие сырники очень просто и быстро, а получаются невероятно вкусными. Это идеальный вариант для тех, кто любит есть на завтрак соленые блюда.
Для приготовления сырников с кабачками "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:
- творог 5-9% - 350 г
- кабачок или цуккини – 2-3 шт. (примерно 300-350 г натертых и отжатых от лишнего сока)
- яйцо – 1 шт.
- соль – по вкусу
- укроп
- мука – 100 г
"Кстати, можно использовать либо только кабачок, либо только цуккини, либо кабачок вместе с цуккини", - отметила "Мастер Шеф" Елизавета Глинская.
Кабачок или цуккини "Мастер Шеф" Елизавета Глинская натирает на крупной терке. К тертому кабачку добавляем немного соли, перемешиваем и даем несколько минут постоять, чтобы вышел сок, а затем сливаем лишнюю жидкость.
К отжатому тертому кабачку или цуккини добавляем творог, яйцо, мелко нарезанный укроп, муку и соль по вкусу, вилкой размешиваем творожно-кабачковую массу до однородности.
"Мастер Шеф" Елизавета Глинская жарит сырники на разогретой сковороде с растительным маслом. Лучше делать кабачковые сырники немного более плоскими, чем обычные, чтобы они хорошо прожарились.
Жарим до золотистости с обеих сторон, а затем выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.
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