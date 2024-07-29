Если вы любите есть яичницу на завтрак, то шакшука – это идеальный вариант для лета, ведь сейчас самые вкусные помидоры и перец.

Кулинарная блогерка, автор книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина поделилась с украинцами рецептом вкуснейшей шакшуки с секретным ингредиентом.

"Попробуйте! Она станет любимым рецептом, вот увидите!", - подчеркнула кулинар.

В расчете на две порции шакшуки кулинар берет следующие ингредиенты:

лук репчатый – 1 шт.

перец сладкий – 1 шт.

помидоры – 2 шт.

чеснок – 1-2 зуб.

томатная паста - 1 ч.л.

соль – по вкусу

сахар - щепотка

сыр фета – 100 г

яйца – 4 шт.

зелень – по вкусу

Лук нарезаем полукольцами, сладкий перец – соломкой. Помидоры блогерка не чистит от кожуры, а просто нарезает их ломтиками

На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла сначала обжариваем лук до мягкости. Затем добавляем перец, затем помидоры и готовим овощи до мягкости.

После этого добавляем к овощам натертый чеснок, немного томатной пасты, щепотку сахара, соль по вкусу и хорошо перемешиваем. Фету крошим руками и добавляем в сковороду.

Делаем среди овощей четыре небольших углубления и выбиваем туда яйца. Немножко подсаливаем яйца, посыпаем мелко нарезанной зеленью, например, петрушкой, и готовим под крышкой до готовности белка.

"Не передержите! Желток должен оставаться жидким!", - отметила Татьяна Юшина.

Подавать шакшуку к завтраку блогерка советует вместе с поджаренным хлебом.

Последние новости Украины:

С таким маринадом малосольные огурцы получаются невероятно вкусными и пикантными: новый рецепт.

Вкусный завтрак за 15 минут: финалистка "Мастер Шеф" поделилась простым рецептом.

Секрет вкусных и сочных отбивных: шеф-повар дал простой рецепт маринада.