Кулинарная блогерка, автор книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина поделилась с украинцами рецептом вкуснейшей шакшуки с секретным ингредиентом.
"Попробуйте! Она станет любимым рецептом, вот увидите!", - подчеркнула кулинар.
В расчете на две порции шакшуки кулинар берет следующие ингредиенты:
- лук репчатый – 1 шт.
- перец сладкий – 1 шт.
- помидоры – 2 шт.
- чеснок – 1-2 зуб.
- томатная паста - 1 ч.л.
- соль – по вкусу
- сахар - щепотка
- сыр фета – 100 г
- яйца – 4 шт.
- зелень – по вкусу
Лук нарезаем полукольцами, сладкий перец – соломкой. Помидоры блогерка не чистит от кожуры, а просто нарезает их ломтиками
На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла сначала обжариваем лук до мягкости. Затем добавляем перец, затем помидоры и готовим овощи до мягкости.
После этого добавляем к овощам натертый чеснок, немного томатной пасты, щепотку сахара, соль по вкусу и хорошо перемешиваем. Фету крошим руками и добавляем в сковороду.
Делаем среди овощей четыре небольших углубления и выбиваем туда яйца. Немножко подсаливаем яйца, посыпаем мелко нарезанной зеленью, например, петрушкой, и готовим под крышкой до готовности белка.
"Не передержите! Желток должен оставаться жидким!", - отметила Татьяна Юшина.
Подавать шакшуку к завтраку блогерка советует вместе с поджаренным хлебом.
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