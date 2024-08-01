Шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram предложила украинцам оригинальный рецепт икры из баклажанов – не по-одесски, но тоже невероятно вкусно.
"Баклажанную икру делает почти каждая одесская хозяйка, но этот рецепт будет несколько иной, чем классическая одесская", – отметила шеф-повар.
Для приготовления баклажанной икры нам понадобятся следующие ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт. среднего размера
- перец болгарский – 2 шт. (большие)
- перец острый – 1 шт.
- помидоры – 2-3 шт.
- лук – 1 шт.
- томатная паста - 2 ст.л.
- чеснок – 2-3 зуб.
- петрушка – 1 маленький пучок
- соль – по вкусу
- по желанию можно добавить ароматного растительного масла
Баклажаны, помидоры, сладкий и острый перец сбрызгиваем растительным маслом, делаем на овощах несколько проколов ножом или вилкой, чтобы они не полопались, и запекаем в духовке до готовности. Запеченные овощи чистим и рубим ножом.
Лук чистим, нарезаем кубиками и обжариваем на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла. После этого добавляем томатную пасту и жарим еще 2-3 минуты.
К луку с томатной пастой добавляем нарезанные запеченные овощи и тушим все вместе примерно 5 минут, при необходимости добавляем немного воды.
Добавляем мелко нарезанную петрушку, тертый чеснок, соль по вкусу и тушим еще примерно 2-3 минуты. Если хотите более однородной текстуры, шеф-повар советует потолките овощи толкушкой.
Важно: не кидайте весь острый перец сразу, добавляйте его по вкусу.
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