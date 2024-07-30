Победительница шоу "Зважені та щасливі", диетолог Юлия Науменко предложила украинцам по-новому взглянуть на морковь и приготовить из нее вкуснейшую закуску.
Звезда "Зважені та щасливі" рассказала, как приготовить морковно-сырные такос – это отличный вариант завтрака, особенно для тех, кто хочет похудеть. Для этого рецепта нам понадобится:
- морковь – 100 г
- сыр твердый (до 30% жирности) – 50 г
- яйцо – 1 шт.
- овсянка плющенная (перемолотая) – 20 г
- масло оливковое – 1 ч.л.
- помидор – 100 г
- зелень - 20 г
Морковь и твердый сыр победительница "Зважені та щасливі" Юлия Науменко натирает на крупной терке. Добавляем яйцо, перемолотую овсянку и перемешиваем до однородности.
На разогретой сковороде, смазанной оливковым маслом, жарим морковные лепешки с обеих сторон до золотистой корочки.
Для начинки нарезаем помидор и смешиваем его с мелко нарезанной зеленью. Готовые морковные лепешки звезда "Зважені та щасливі" складывают пополам, как тако, внутрь выкладывают начинку – и завтрак готов.
Ранее звезда "Зважені та щасливі" Юлия Науменко также поделилась рецептом морковного пирога без выпечки.
Для этого смешиваем 20 г плющеной овсянки, 100 г молока, 50 г натертой моркови, 1 ч.л. меда и 10 г мака. Эту смесь выкладываем в стакан. Сверху добавляем 50 г творога, 10 г кокосовой стружки и 20 г любых орешков, кроме арахиса. На ночь отправляем десерт в холодильник, а с утра наслаждаемся.
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