Блогерка-диетолог, победительница одного из сезонов "Зважені та щасливі" Юлия Науменко поделилась оригинальным рецептом вкусного и полезного блюда для завтрака.

Победительница шоу "Зважені та щасливі", диетолог Юлия Науменко предложила украинцам по-новому взглянуть на морковь и приготовить из нее вкуснейшую закуску.

Звезда "Зважені та щасливі" рассказала, как приготовить морковно-сырные такос – это отличный вариант завтрака, особенно для тех, кто хочет похудеть. Для этого рецепта нам понадобится:

морковь – 100 г

сыр твердый (до 30% жирности) – 50 г

яйцо – 1 шт.

овсянка плющенная (перемолотая) – 20 г

масло оливковое – 1 ч.л.

помидор – 100 г

зелень - 20 г

Морковь и твердый сыр победительница "Зважені та щасливі" Юлия Науменко натирает на крупной терке. Добавляем яйцо, перемолотую овсянку и перемешиваем до однородности.

На разогретой сковороде, смазанной оливковым маслом, жарим морковные лепешки с обеих сторон до золотистой корочки.

Для начинки нарезаем помидор и смешиваем его с мелко нарезанной зеленью. Готовые морковные лепешки звезда "Зважені та щасливі" складывают пополам, как тако, внутрь выкладывают начинку – и завтрак готов.

Ранее звезда "Зважені та щасливі" Юлия Науменко также поделилась рецептом морковного пирога без выпечки.

Для этого смешиваем 20 г плющеной овсянки, 100 г молока, 50 г натертой моркови, 1 ч.л. меда и 10 г мака. Эту смесь выкладываем в стакан. Сверху добавляем 50 г творога, 10 г кокосовой стружки и 20 г любых орешков, кроме арахиса. На ночь отправляем десерт в холодильник, а с утра наслаждаемся.

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