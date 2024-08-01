Этот ореховый кекс отличается насыщенным вкусом и простой в приготовлении, его можно сделать как для простого чаепития, так и на праздник.

Этот ореховый кекс покорит вас своим насыщенным вкусом. Этот кекс можно есть ложкой или приготовить его для особого случая, детально рассказала Юлия Вилич в Instagram.

Ингредиенты:

140 г сливочного масла

190 г сахарной пудры (или сахара)

70 г фундучной или арахисовой пасты

3 яйца

250 г муки

12 г разрыхлителя

50 г измельченных орехов (фундук, арахис, грецкие орехи)

Приготовление:

Взбейте мягкое сливочное масло с сахарной пудрой до получения пышной светлой массы. Этот процесс должен занять около 5 минут. По одному добавьте яйца, продолжая взбивать смесь до однородности.

Добавьте фундучную или арахисовую пасту в яично-масляную смесь и взбейте до однородного состояния на низкой скорости миксера.

Просейте муку и разрыхлитель. Постепенно добавляйте их в смесь, продолжая вымешивать до получения однородного теста. В самом конце добавьте измельченные орехи, аккуратно перемешивая их с тестом с помощью лопатки.

Смажьте форму для кекса сливочным маслом и присыпьте мукой. Выложите тесто в подготовленную форму, равномерно распределяя его. Плотно выложите тонкие кусочки яблок поверх теста, не вдавливая их слишком глубоко, чтобы при выпечке они оставались на месте и не поглощались тестом.

Выпекайте кекс в предварительно разогретой духовке при 175°C в течение 50-55 минут. Готовность проверяйте шпажкой: она должна выходить сухой из центра кекса.

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