Летний тертый пирог с нектаринами - это простой десерт, приготовленный из песочного теста с добавлением кисломолочного сыра, который идеально подходит к чаю.

Летний тертый пирог с нектаринами получится очень насыщенным и с пикантным вкусом, благодаря цитрусам, рецептом поделилась известный кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты для теста:

Мягкое масло — 180 г

Сахар — 150 г

Желтки — 2 шт.

Ваниль — по вкусу

Соль — щепотка

Мука — 350 г

Разрыхлитель — 1/2 ч.л.

Сметана — 1 ст.л.

Ингредиенты для сырной начинки:

Кисломолочный сыр — 700 г

Сахар — 150 г

Ваниль — по вкусу

Белки — 2 шт.

Сметана — 1 ст.л.

Крахмал — 1/2 ст.л.

Ингредиенты для фруктовой начинки:

Нектарины — 1 кг

Сахар — 1 ст.л.

Крахмал — 1 ст.л.

Лимонный сок — 2 ст.л.

Приготовление:

Взбейте мягкое масло с сахаром до получения однородной массы. Добавьте желтки, ваниль и щепотку соли, снова взбейте. Постепенно добавьте муку, разрыхлитель и сметану, замесите тесто.

Разделите тесто на две части, одну часть поместите в морозильник. В миске смешайте кисломолочный сыр, сахар, ваниль, белки, сметану и крахмал. Хорошо перемешайте до получения однородной массы.

Нектарины нарежьте кусочками. Смешайте нектарины с сахаром, крахмалом и лимонным соком.

Разогрейте духовку до 180°C. На дно формы для выпекания равномерно распределите первую часть теста. Сверху выложите сырную начинку, а затем фруктовую начинку из нектаринов.

Достаньте оставшееся тесто из морозильника и натрите его на крупной терке прямо на фрукты, равномерно распределяя по всей поверхности. Поставьте пирог в разогретую духовку и выпекайте при 180°C в течение 45-50 минут.

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