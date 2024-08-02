Летний тертый пирог с нектаринами получится очень насыщенным и с пикантным вкусом, благодаря цитрусам, рецептом поделилась известный кулинар и фудблогер «Anny cooking».
Ингредиенты для теста:
- Мягкое масло — 180 г
- Сахар — 150 г
- Желтки — 2 шт.
- Ваниль — по вкусу
- Соль — щепотка
- Мука — 350 г
- Разрыхлитель — 1/2 ч.л.
- Сметана — 1 ст.л.
Ингредиенты для сырной начинки:
- Кисломолочный сыр — 700 г
- Сахар — 150 г
- Ваниль — по вкусу
- Белки — 2 шт.
- Сметана — 1 ст.л.
- Крахмал — 1/2 ст.л.
Ингредиенты для фруктовой начинки:
- Нектарины — 1 кг
- Сахар — 1 ст.л.
- Крахмал — 1 ст.л.
- Лимонный сок — 2 ст.л.
Приготовление:
Взбейте мягкое масло с сахаром до получения однородной массы. Добавьте желтки, ваниль и щепотку соли, снова взбейте. Постепенно добавьте муку, разрыхлитель и сметану, замесите тесто.
Разделите тесто на две части, одну часть поместите в морозильник. В миске смешайте кисломолочный сыр, сахар, ваниль, белки, сметану и крахмал. Хорошо перемешайте до получения однородной массы.
Нектарины нарежьте кусочками. Смешайте нектарины с сахаром, крахмалом и лимонным соком.
Разогрейте духовку до 180°C. На дно формы для выпекания равномерно распределите первую часть теста. Сверху выложите сырную начинку, а затем фруктовую начинку из нектаринов.
Достаньте оставшееся тесто из морозильника и натрите его на крупной терке прямо на фрукты, равномерно распределяя по всей поверхности. Поставьте пирог в разогретую духовку и выпекайте при 180°C в течение 45-50 минут.
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