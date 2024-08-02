С этим рецептом можно создать нежные и ароматные варенички, идеально подходящие для летнего сезона.

Обязательно приготовьте эти паровые варенички, пока сезон ягод и фруктов, поделилась известный кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты на 15-16 крупных вареников:

1 желток

200 мл теплого кефира (2.5%)

320 г муки

1 ч.л. соды (без горки)

1/2 ч.л. соли

1 ст.л. сахара

Черешни, 1.5 ст.л. сахара и 1/2 ст.л. крахмала

50-100 г масла для смазки

Приготовление:

В миске соедините теплый кефир (комнатной температуры или подогрейте в микроволновке) и желток. В отдельной миске смешайте муку, соль, соду и сахар. Объедините влажные и сухие ингредиенты, замесив мягкое тесто. Оно может немного липнуть. Накройте тесто пленкой и оставьте на 30-40 минут для отдыха.

Очистите черешни или вишни от косточек. Можно использовать клубнику, нарезав её крупными кусочками или взять целые маленькие ягоды. Смешайте сахар с крахмалом.

Раскатайте тесто до толщины примерно 3 мм. Вырежьте кружочки, положите в каждый 1 ч.л. смеси сахара с крахмалом и 2 черешни. Хорошо залепите края вареников.

Подготовьте большую кастрюлю с прозрачной крышкой, нитью и марлей, сложенной вчетверо, или муслином. Налейте в кастрюлю 2 литра воды и доведите до кипения. Выложите по 4-5 вареников на марлю, оставляя между ними расстояние, чтобы они не слиплись. Готовьте вареники на пару под крышкой ровно 6 минут.

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