Победительница проекта "Мастер Шеф - 12" Валерия Матрохина у себя в Instagram показала, как приготовить вкуснейший зеленый холодник, который заменит окрошку.
Чтобы приготовить зеленый холодник, "Мастер Шеф" Валерия Матрохина берет следующие ингредиенты:
- щавель - 300 г
- кефир – 700 г (можно брать густой или жидкий, в зависимости от того, какой консистенции холодник вы хотите)
- курица вареная (филе + филе бедра) – 150 г
- вареный картофель - 150 г
- яйца – 4 шт.
- огурец – 150 г
- редис – 130 г
- зелень (зеленый лук, укроп) – пучок
- горчица – 50 г
- соль и перец – по вкусу
"Обычно курицу не добавляют в холодник, но мне вкуснее с ней", – отметила звезда "Мастер Шеф".
Картошку, яйца и курицу "Мастер Шеф" Валерия Матрохина отваривает до готовности.
Разделяем желтки и белки. Яичные белки, картофель, курицу, огурец и редиску нарезаем небольшими кусочками. Также мелко нарезаем зеленый лук и укроп.
Половину щавеля вместе с кефиром "Мастер Шеф" Валерия Матрохина перебивает блендером до однородности, а вторую половину просто мелко нарезает.
Яичные желтки, горчицу, соль и перец перетираем до однородности. Заливаем кефиром со щавелем и перемешиваем, добавляем нарезанный щавель и снова перемешиваем.
Смешиваем все нарезанные ингредиенты с заливкой, доводим до вкуса солью, даем остыть – и зеленый холодник готов.
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