Победительница проекта "Мастер Шеф - 12" Валерия Матрохина у себя в Instagram показала, как приготовить вкуснейший зеленый холодник, который заменит окрошку.

Чтобы приготовить зеленый холодник, "Мастер Шеф" Валерия Матрохина берет следующие ингредиенты:

щавель - 300 г

кефир – 700 г (можно брать густой или жидкий, в зависимости от того, какой консистенции холодник вы хотите)

курица вареная (филе + филе бедра) – 150 г

вареный картофель - 150 г

яйца – 4 шт.

огурец – 150 г

редис – 130 г

зелень (зеленый лук, укроп) – пучок

горчица – 50 г

соль и перец – по вкусу

"Обычно курицу не добавляют в холодник, но мне вкуснее с ней", – отметила звезда "Мастер Шеф".

Картошку, яйца и курицу "Мастер Шеф" Валерия Матрохина отваривает до готовности.

Разделяем желтки и белки. Яичные белки, картофель, курицу, огурец и редиску нарезаем небольшими кусочками. Также мелко нарезаем зеленый лук и укроп.

Половину щавеля вместе с кефиром "Мастер Шеф" Валерия Матрохина перебивает блендером до однородности, а вторую половину просто мелко нарезает.

Яичные желтки, горчицу, соль и перец перетираем до однородности. Заливаем кефиром со щавелем и перемешиваем, добавляем нарезанный щавель и снова перемешиваем.

Смешиваем все нарезанные ингредиенты с заливкой, доводим до вкуса солью, даем остыть – и зеленый холодник готов.

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