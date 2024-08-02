В этот раз победитель седьмого сезона "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский на своей странице в Instagram показал, как приготовить домашнюю слабосоленую красную рыбу.
"Быстро, вкуснее, чем в магазине, и не за все деньги мира", – советует "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский.
Рецепт достаточно простой, рыбка просолится уже через несколько часов, главное – это правильный маринад.
Чтобы приготовить вкуснейшую слабосоленую красную рыбку, "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский берет следующие ингредиенты:
- лосось (филе) – 600 г
- укроп – 70 г
- петрушка - 40 г
- цедра одного лайма
- цедра одного лимона
- соль – 35 г
- сахар – 35 г
- джин (или другой крепкий алкоголь) – 40 г
Сначала "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский зачищает филе лосося от косточек, но шкурку с рыбы не снимает.
Для маринада смешиваем мелко нарезанные укроп и петрушку, соль, сахар, цедру лайма и лимона, а также джин. Все хорошо перемешиваем и выкладываем маринад сверху на филе рыбы.
Накрываем рыбку пищевой пленкой и отправляем в холодильник мариноваться. Есть ее можно уже через 2-4 часа.
"Маленький секрет большого вкуса. Так нежно, так вкусно… Обязательно сохраняйте рецепт", – добавил победитель "Мастер Шеф".
"Мастер Шеф" Вадим Бжезинский делает бутерброды со слабосоленым лососем: на белый хлеб намазывает крем-сыр, а сверху выкладывает рыбку, нарезанную на тоненькие кусочки.
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