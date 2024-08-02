Известный шеф-повар, победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский поделился рецептом маринада, с которым слабосоленая рыба будет невероятно вкусной.

В этот раз победитель седьмого сезона "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский на своей странице в Instagram показал, как приготовить домашнюю слабосоленую красную рыбу.

"Быстро, вкуснее, чем в магазине, и не за все деньги мира", – советует "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский.

Рецепт достаточно простой, рыбка просолится уже через несколько часов, главное – это правильный маринад.

Чтобы приготовить вкуснейшую слабосоленую красную рыбку, "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский берет следующие ингредиенты:

лосось (филе) – 600 г

укроп – 70 г

петрушка - 40 г

цедра одного лайма

цедра одного лимона

соль – 35 г

сахар – 35 г

джин (или другой крепкий алкоголь) – 40 г

Сначала "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский зачищает филе лосося от косточек, но шкурку с рыбы не снимает.

Для маринада смешиваем мелко нарезанные укроп и петрушку, соль, сахар, цедру лайма и лимона, а также джин. Все хорошо перемешиваем и выкладываем маринад сверху на филе рыбы.

Накрываем рыбку пищевой пленкой и отправляем в холодильник мариноваться. Есть ее можно уже через 2-4 часа.

"Маленький секрет большого вкуса. Так нежно, так вкусно… Обязательно сохраняйте рецепт", – добавил победитель "Мастер Шеф".

"Мастер Шеф" Вадим Бжезинский делает бутерброды со слабосоленым лососем: на белый хлеб намазывает крем-сыр, а сверху выкладывает рыбку, нарезанную на тоненькие кусочки.

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