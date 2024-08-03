Этот рецепт кабачковой запеканки универсален, потому что добавлять в нее можно что угодно, что есть в холодильнике, или не добавлять ничего, кроме кабачка.

На этот раз у себя в Instagram шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить простую, но невероятно вкусную кабачковую запеканку для всей семьи.

"Идеально! Во-первых, можно сплавить все кабачки, во-вторых, можно добавлять все, что есть дома", - подчеркнула шеф-повар.

Для приготовления кабачковой запеканки нам понадобятся:

кабачки - 1 кг

лук – 1 шт.

чеснок – 3 зуб.

сыр твердый – 200 г

сметана - 150 г

яйца – 3 шт.

мука – 150 г

соль и перец – по вкусу

"Я добавила еще бекона, копченой курицы. По желанию можно добавить зелень, мясо (фарш), жареные грибы или любимую колбасу. Также можно добавить еще натертый картофель и морковь", - отметила шеф-повар.

Кабачки натираем на терке, подсаливаем и оставляем на 15 минут, чтобы они выпустили сок. После этого сливаем из кабачков лишнюю жидкость. Лук мелко нарезаем, сыр и чеснок натираем.

Для теста сначала смешиваем до однородности яйца со сметаной, добавляем соль, перец, муку и хорошо перемешиваем. В тесто добавляем кабачки, лук, чеснок, половину сыра и перемешиваем. При желании также добавляем нарезанную курицу или другие ингредиенты.

Выкладываем кабачковую массу в форму, смазанную растительным маслом, сверху посыпаем все остальным сыром, отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40 минут – и наша кабачковая запеканка готова.

Последние новости Украины:

С таким маринадом малосольные огурцы получаются невероятно вкусными и пикантными: новый рецепт.

Вкусный завтрак за 15 минут: финалистка "Мастер Шеф" поделилась простым рецептом.

Секрет вкусных и сочных отбивных: шеф-повар дал простой рецепт маринада.