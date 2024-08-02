Если вам нужен рецепт квашеных огурцов, то обязательно попробуйте этот – он самый простой, но результат всегда получается идеальным.

Популярная кулинарная блогерка, автор книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина поделилась с украинцами самым простым рецептом квашеных огурцов.

По этому рецепт огурцы всегда получаются хрустящими, упругими и невероятно вкусными. Но у этого рецепта есть один нюанс – хранить такие квашеные огурцы нужно либо в подвале, либо в холодильнике.

Кроме огурцов, нам понадобится укроп, листья смородины, хрена, вишни, чеснок, перец черный и душистый горошком. Также нужно приготовить рассол: для этого на 1 л холодной воды добавляем 2 ст.л. соли и 1 ст.л. сахара и перемешиваем до растворения.

Огурцы вымываем и предварительно замачиваем в холодной воде на несколько часов. После этого срезаем кончики с обеих сторон каждого огурца.

На дно чистых банок кладем укроп, листья смородины, вишни, хрена, разрезанную горизонтально пополам головку чеснока, а также перец горошком. Плотно выкладываем огурцы в банки и заливаем холодным рассолом.

Сверху обязательно кладем свернутый лист хрена, именно он предотвращает появление плесени. Накрываем банки обычными пластиковыми крышками и прячем в подвал или в холодильник. Готовы квашеные огурцы будут примерно через месяц.

"Через месяц едите хрустящие, ядреные, упругие огурчики", – добавила Татьяна Юшина.

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