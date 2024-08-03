Такой рецепт ватрушек хорошо подходит для тех, кто желает перекусить чем-то полезным и не слишком жирным.

Эти вкусные ватрушки с клубникой не только аппетитные, но и полезные. Они содержат минимум углеводов и максимум полезных жиров, обеспечивая всего 230 ккал на одну ватрушку, поделилась известный кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты на 6 ватрушек:

300 г кисломолочного творога

100 г цельнозерновой муки (можно заменить на белую муку)

1 желток

1 ч.л. разрыхлителя

150 г сметаны

2 ч.л. сахара

1,5 ч.л. кукурузного крахмала

~ 200 г клубники

В миске соедините кисломолочный творог, цельнозерновую (или белую) муку, желток и разрыхлитель. В отдельной миске смешайте сметану, сахар и кукурузный крахмал. Разделите сырное тесто на 6 равные частей.

На пергаментной бумаге сформируйте из каждой части теста круглые лепешки с бортиками, чтобы создать форму для начинки. Равномерно распределите сметанную начинку по каждой ватрушке.

Свежую клубнику промойте и при необходимости нарежьте на более мелкие кусочки. Выложите кусочки клубники поверх сметанной начинки. Слегка присыпьте каждую ватрушку небольшим количеством кукурузного крахмала.

Разогрейте духовку до 200 градусов Цельсия. Выпекайте ватрушки примерно 25-30 минут,

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