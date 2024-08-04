Для приготовления такого пирога не нужно возиться с замесом теста, его основа – картофель, а начинку можно делать любую соленую.

Шеф-повар Валентина Кущ у себя Instagram поделилась с украинцами рецептом простого в приготовлении, очень вкусного и необычного пирога – кош лорена без теста.

"Или можете это назвать картофельной запеканкой или пирогом из картофеля. Назовите его как хотите, но это факт - это очень вкусно!", - подчеркнула шеф-повар.

Чтобы приготовить пирог без теста, нам понадобятся следующие ингредиенты:

картофель – 800 г

курица (филе бедра) – 300 г

грибы (шампиньоны) - 300 г

сыр твердый – 100 г

бекон - 50-100 г

сливки жирные – 200 г

яйца – 2 шт.

соль, перец, сухой чеснок

Картофель отвариваем, за 5 минут до готовности солим.

"Я варила в мундире и потом немного очистила. Можно оставить в мундире, если любите", – объяснила шеф-повар.

Отварной картофель выкладываем в форму, разминаем и формируем основу пирога.

Сверху на картофель выкладываем начинку: курицу, грибы и бекон. Шеф-повар советует предварительно обжарить нарезанные грибы и курицу на разогретой сковороде до золотистой корочки, чтобы они не пускали сок во время выпекания пирога.

Для заливки смешиваем до однородности сливки и яйца, добавляем соль, перец и сушеный чеснок по вкусу. Сверху посыпаем начинку тертым сыром и выливаем заливку.

Выпекаем пирог в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30 минут.

"Конечно же, начинка может быть разная, поэтому экспериментируйте! Но заливку оставьте неизменной", – добавила шеф-повар.

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