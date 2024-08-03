Эта питательная и сбалансированная шаурма станет отличным вариантом для сытного перекуса или обеда, поделилась известный кулинар и фудблогер «Anny cooking».
Ингредиенты на 2 порции:
- 2 лаваша
- 1 куриное филе
- Небольшое количество сливочного масла
- Специи по вкусу (например, паприка, соль, перец)
- 1 помидор
- 100 г корейской моркови
- 3-4 листа салата айсберг или другого по вашему вкусу
Для соуса:
- 1,5 ст.л. сметаны
- 1/3 ч.л. соли
- 1 ч.л. французской горчицы
- 1/3 ч.л. сухого чеснока
- 1/3 ч.л. паприки
Приготовление:
Куриную грудку промойте, обсушите и нарежьте на небольшие кусочки.Разогрейте сковороду и растопите на ней немного сливочного масла. Обжарьте куриное филе на среднем огне, добавляя специи по вкусу (паприка, соль, перец).
Помидор промойте и нарежьте тонкими кружочками. Корейскую морковь, если она слишком длинная, можно немного порезать. Листья салата промойте, обсушите и порвите на небольшие кусочки.
В небольшой миске смешайте сметану, французскую горчицу, соль, сухой чеснок и паприку. Тщательно перемешайте. Возьмите лаваш и равномерно распределите соус по всей его поверхности.
Выложите на лаваш кусочки обжаренной курицы. Сверху на курицу положите кружочки помидора, корейскую морковь и листья салата. Заверните лаваш, сначала загибая края внутрь, а затем сворачивая его в рулет.
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