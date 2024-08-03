Этот вариант шаурмы не только вкусный, но и полезный, так как содержит минимум углеводов и максимум полезных жиров.

Эта питательная и сбалансированная шаурма станет отличным вариантом для сытного перекуса или обеда, поделилась известный кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты на 2 порции:

2 лаваша

1 куриное филе

Небольшое количество сливочного масла

Специи по вкусу (например, паприка, соль, перец)

1 помидор

100 г корейской моркови

3-4 листа салата айсберг или другого по вашему вкусу

Для соуса:

1,5 ст.л. сметаны

1/3 ч.л. соли

1 ч.л. французской горчицы

1/3 ч.л. сухого чеснока

1/3 ч.л. паприки

Приготовление:

Куриную грудку промойте, обсушите и нарежьте на небольшие кусочки.Разогрейте сковороду и растопите на ней немного сливочного масла. Обжарьте куриное филе на среднем огне, добавляя специи по вкусу (паприка, соль, перец).

Помидор промойте и нарежьте тонкими кружочками. Корейскую морковь, если она слишком длинная, можно немного порезать. Листья салата промойте, обсушите и порвите на небольшие кусочки.

В небольшой миске смешайте сметану, французскую горчицу, соль, сухой чеснок и паприку. Тщательно перемешайте. Возьмите лаваш и равномерно распределите соус по всей его поверхности.

Выложите на лаваш кусочки обжаренной курицы. Сверху на курицу положите кружочки помидора, корейскую морковь и листья салата. Заверните лаваш, сначала загибая края внутрь, а затем сворачивая его в рулет.

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